إربد: انتشار “بكبات” البيع لانخفاض أسعار الخضار وغياب فرص العمل

احمد التميمي

إربد – دفع انخفاض أسعار الخضار والفواكه، إلى انتشار ظاهرة المركبات المتجولة التي تبيعها في شوارع القرى والأرياف والمدن في إربد، ما أسهم في تشغيل المئات من المتعطلين، لا سيما وان أسعارها منخفضة عنها في المحال التجارية ما يجعلها تلقى رواجا من قبل المستهلكين.

ويفضل المواطن احمد مراشدة الذي يسكن في بلدة ناطفة غرب إربد، شراء جميع حاجياته من الخضار والفواكه من المركبات المتجولة، لاعتدال أسعارها مقارنه بالمحال التجارية.

وأضاف أن البلدة تخلو من أي محل ببيع الخضار والفواكه وبالتالي لا يتكبد عناء ومصاريف إضافية للذهاب إلى مدينة إربد لشراء تلك المواد، ناهيك عن انخفاض أسعارها مقارنة بالمحال التجارية.

وقال محمد بطاينة، إن المركبات التي تجول الشوارع سهلت على المواطنين تأمين احتياجاتهم من الخضار والفواكه وبأسعار معتدلة، في ظل انخفاض أسعارها في الوقت الحالي.

وأشار إلى انه وقبل جائحة كورونا كانت هناك مركبات قليلة تجول في الشوارع، إلا انه مع جائحة كورونا أصبح عدد المركبات التي تتجول بالشوارع كبير، حيث تبيع أصنافا مختلفة من الخضار والفواكه.

وأكد أن عمل تلك البكبات سهل على المواطنين عناء التنقل إلى مدينة اربد، إضافة إلى توفيرها أجور المواصلات.

وقال أحد أصحاب المركبات علي الجمرة، انه اضطر إلى شراء بكب من أجل بيع الخضار والفواكه، في ظل عدم قدرته على تأمين فرصة عمل، بسبب حالة الركود التي تشهدها مدينة إربد بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى انه كان يعمل في قطاع الإنشاءات، إلا أنه وفي ظل حالة الركود في هذا القطاع بسبب فصل الشتاء وجائحة كورونا، اضطر إلى تغيير مهنته، من خلال العمل على أحد البكبات لبيع الخضار والفواكه.

وأكد انه يتوجه يوميا إلى سوق الخضار والفواكه المركزي في إربد لشراء كميات كبيرة من تلك المواد وبأصناف مختلفة، ثم يعمل على التجوال في شوارع القرى والمدن.

ولفت إلى أن البيع يلقى رواجا من المواطنين، نظرا لانخفاض الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا انه في بعض الأيام تتم بيع كامل حمولته قبل ساعات الظهيرة.

وقال محمد أبو الهيجاء، انه تخرج منذ سنوات من الجامعة ولم يحالفه الحظ لغاية اليوم بالحصول على أي فرصة عمل، مما اضطره إلى استئجار” بكب” للعمل عليه في بيع الخضار والفواكة.

وأضاف انه يعمل على بيع الخضار والفواكه بالقرب من الدواوير في مدينة إربد، مشيرا الى انه يتعرض لكثير من الأحيان لملاحقات من قبل كوادر البلدية ويتم مصادرة حمولته.

وأشار إلى انه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعدم توفر وظائف فهو مضطر للعمل بهذه المهنة، داعيا البلدية الى التعاون مع أصحاب “البكبات” وتركهم يعملون.

ولفت إلى انه في ظل انخفاض أسعار الخضار والفواكه، فان المنتجات التي يبيعها تلقى إقبالا ورواجا من قبل المواطنين بشراء احتياجاتهم من الخضار والفواكه.

وقال أن وجود مساحات فارغة على جوانب الطرق مقارنة بمحال الخضار والفواكه داخل المدن تدفع بالعديد من المواطنين وأصحاب المركبات بالشراء منهم، لعدم رغبتهم في الدخول إلى الأزمات المرورية والاضطرار للاصطفاف بالأجرة.

بالمقابل، يشكو أصحاب محال تجارية من مضاربة المركبات المتجولة عليهم، وخصوصا وانهم يبيعون ذات الاصناف، إضافة إلى اصطفاف بعضهم بالقرب من محالهم التجارية، مما يهدد رزقهم.

وأكد أصحاب تلك المحال، انهم اضطروا الى عرض بضائعهم بالبكبات أمام محالهم منعا من أصحاب المركبات المتجولة، مشيرين الى انهم يقومون بدفع أجور ترخيص ومحال تجارية، وبالتالي من الطبيعي ان تكون أسعارهم أعلى من البكبات المتجولة.

ودعوا الجهات المعنية الى ضرورة تنظيمهم وابعادهم عن المحال التجارية، مشيرين إلى أن استمرار عملهم دون تنظيم يهدد بإغلاق تلك المحال.

وحسب الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى رداد التل، فان عمل الباعة المتجولين وخصوصا “البكبات” تفاقمت في ظل تعطل المواطنين عن العمل، وعدم وجود فرص تشغيل.

واوضح ان البلدية لا يمكنها ان تضبطهم، مشيرا إلى أن ذلك من اختصاص الأجهزة الأمنية وخصوصا الباعة المتجولين داخل الاحياء السكنية.

وأكد ان بيع الخضار بالبكبات تشكل مصدر دخل لأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد التل، ان البلدية تقوم بجولات شبه يومية على “البكبات” التي تتواجد في حرم الدواوير والشوارع الرئيسية، مما يعطل حركة السير وتخلق أزمات مرورية.

وقدر عدد البكبات العاملة في بيع الخضار والفواكة بما يزيد على 200 بكب تجول شوارع إربد وقراها، مؤكدا أن البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضبطت العديد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات بحقهم.