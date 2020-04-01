إربد: انطلاق أكبر عملية رش وتعقيم بعنوان “فزعة وطن” -(فيديو)

احمد التميمي

اربد – انطلقت بمدينة اربد، اليوم الأربعاء، اكبر عملية رش وتعقيم تحت شعار “فزعة وطن” بمشاركة بلديات بمحافظة اربد وعدد من مجالس الخدمات المشتركة وبلديات المفرق والزرقاء والرصيفة والهاشمية عبر تقديم الإسناد والدعم لبلدية اربد الكبرى باليات الرش والمعقمات بحيث تصل عمليات التعقيم لكافة الشوارع والمناطق بمدينة اربد.

وقالت رئيسة مجلس الخدمات المشتركة في اربد المهندسة ريم أبو الرب أن الحملة ستشمل جميع المناطق في اربد وبمشاركة العشرات من بلديات المملكة والخدمات المشتركة.

وأشارت إلى أن هذه الحملة التي تأتي بتوجيهات من وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري لتعقيم جميع شوارع المدينة والمناطق المجاورة بعد تسجيل العديد من الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

ولفتت إلى أن الحملة ستشمل أيضا تعقيم جميع المستشفيات في المحافظة والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المواطنين.

بدورة، قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن هذه الحملة تأتي بالتوازي مع الحملات التي تنفذها البلدية في مختلف المناطق وذلك من اجل تكثيف وتسريع عمليات الرش مثمنا الجهود والدعم المقدمة من البلديات المشاركة بالحملة والتي تصب في النهاية بخدمة الوطن والمواطن.

وأكد أن فرق البلدية تواصل العمل صباحاً ومساءً وتتوزع في مختلف المناطق وان فرق الرش والتعقيم قامت بتعقيم المستشفيات وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية.



وبين المهندس بني هاني انه ومع استمرار عمليات التعقيم في مختلف المناطق فقد باشرت دائرة البيئة حملات مكثفة لتنظيف الساحات ورفع النفايات منها بالإضافة لحملات خاصة بالحاويات والتأكد من عدم تراكم النفايات حولها.

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