إربد: انطلاق الحملة الوطنية للنظافة العامة لمبادرة ” أردن النخوة”

اربد – الغد– انطلقت صباح اليوم الخميس في لواء الرمثا الحملة الوطنية للنظافة العامة ضمن مبادرة “أردن النخوة” بمشاركة محافظ اربد رضوان العتوم.

واشتملت الحملة على العديد من الفعاليات الرسمية والشعبية بهدف رفع مستوى الوعي للحفاظ على البيئة والمنتزهات والمواقع الطبيعية في مختلف أنحاء المملكة باعتبارها ملكاً لكل مواطن.

واشار مدير شباب محافظة اربد جمال الزعبي ان هذة الحملة جاءت بهدف تحسين البيئة والمحافظة على المقدرات البيئية، وان هذا الجمع الكبير من المتطوعين من مختلف المديريات والمؤسسات الرسمية والمدنية يجسد مبدأ التشاركية بين قطاعات المجتمع الأردني لتعزيز العمل التطوعي.

ولم تقتصر الحملة على تنظيف المكان فحسب بل قامت كوادر بلدية الرمثا بتسهيل التخلص من النفايات، وتوزيع المياه والعصائر على المتطوعين.