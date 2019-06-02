إربد: ايقاف التزويد المائي في حوارة

أحمد التميمي

إربد- اوقفت شركة مياه اليرموك التزويد المائي في بلدة حوارة (حي البور- حي الزعر) باربد وبينت أن بعض المناطق وخاصة المنخفضة ستتأثر بسبب كسر محبس 4 انش، مساء الأحد، من قبل كوادر بلدية حوارة اثناء القيام باعمال تنظيف وتجريف في الشارع، وأكدت الشركة ان العمل جار على اصلاح المحبس وسيتم استئناف التزويد بعد الانتهاء من اعمال الصيانة اللازمة. وتهيب الشركة بضرورة التنسيق المسبق مع كوادرها قبل القيام باية اعمال في الشوارع وخاصة اثناء ادوار الضخ من اجل تفادي الاضرار بخطوط المياه والشبكات وحرمان المواطنين من المياه وخاصة في فصل الصيف اذ يتعذر التعويض في بعض الحالات.