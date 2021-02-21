إربد: بدء المرحلة الثالثة من مشروع القرض الدوار لتمويل المشاريع الصغيرة

إربد- بدأت في جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان، بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأدنى، اليوم الاحد، المرحلة الثالثة من مشروع القرض الدوار الحسن لتمويل المشاريع الصغيرة.

وقال رئيس الجمعية المهندس عاهد عبيدات لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، إنه تم منح 11مستفيدا من الجمعية قروضا حسنة بدون فوائد، في سبيل تطوير مشاريعهم الانتاجية والنهوض بها.

وأشار الى ان قيمة التمويل لمشروع القرض الدوار وصلت إلى 50 الف دينار، بحيث توزعت مشاريع المستفيدين على القطاعات الزراعية والتجارية والحرفية، وشملت مناطق عديدة من لواء بني كنانة، وكان النصيب الأكبر منها لمشاريع السيدات الريفيات.

وبين ان عدد المستفيدات من المشروع وصل إلى 37 مستفيدة ، ما ساهم في تحسين ودعم مشاريعهن الصغيرة وتمكينهن اقتصاديا ومساعدتهن على تحقيق مردود مادي يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن في اللواء.

–(بترا)