إربد.. تجدد الاحتجاجات على خلفية انتحار صاحب بسطة

أحمد التميمي

إربد – تجددت الاحتحاجات في منطقة الحي الشمالي بإربد على خلفية انتحار عشريني شنقًا داخل منزله في المنطقة، فيما تم إخلاء المجمع الشمالي من الباصات خوفا من الاعتداء عليها.

وأغلق أصحاب المحال التجارية محالهم بعد أن شهدت المنطقة إغلاق للطرق بالحجارة والاطارات المشتعلة، فيما تدخلت قوات الدرك لفرض النظام وإعادة الهدوء للمنطقة.

وحسب مصدر في بلدية اربد فان البلدية شكلت لجنة تحقيق للوقوف على ادعاءات الشاب المتوفى بمصادرة بسطته قبل انتحاره بيوم.

وقرر مجلس محلي منطقة النصر التابع لبلدية إربد الكبرى تعليق جلساته احتجاجا على جرى بالأمس من أحداث في الحي الشمالي من مدينة اربد.