إربد.. تجهيز 100 سرير في “الملك المؤسس” للعزل والحجر الصحي

احمد التميمي

اربد – جهز مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي 100 سرير لاستقبال الحالات المصابه والقيام بعمليه العزل.

ويتابع فرق الاستقصاء الوبائي المخالطين للمصابين عن طريق وسيتم تشديد الإجراءات الوقائية ضمن اختصاص المحافظه.

جاءت تلك الاجراءات خلال اجتماع عقد مساء الخميس تراسه محافظ اربد رضوان العتوم وضم رئيس قيادة المنطقه العسكريه الشماليه ومدراء الاجهزه الامنيه و مدير صحه اربد و مدراء مستشفيات محافظه اربد لمناقشه اخر المستجدات على فايروس كورونا والذي بلغ عددهم 19 شخص ما بين مصابين ومشتبه بهم في مستشفى الملك المؤسس.

وقال العتوم انه تم تكليف لجان الصحة والسلامة والعامة بمشاركة جميع الجهات المعنية منذ امس لمتابعة التزام تنفيذ قرارات الحكومة بإغلاق المنشآت المخالفة بالتعليمات في قانون الدفاع.

واشار الى انه تم اغلاق 20 منشأة في لواء قصبة اربد مخالفة للقانون كما تم اغلاق حوالي 50 منشآة بشكل طواعية في الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة اربد.