إربد.. تحرك رسمي لمعالجة ملف الآبار المهجورة

احمد التميمي

اربد– قرر محافظ اربد رضوان العتوم تشكيل لجان في كافة الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة اربد برئاسة الحكام الإداريين وعضوية مندوبين عن (الأمن العام، الدفاع المدني، البلديات، الزراعة، شركة مياه اليرموك) للوقوف على الآبار القديمة المهجورة ضمن اختصاصاتهم وحصرها.

واكد العتوم ان تشكيل اللجان جاء لما تشكله الآبار المهجورة والغير المستخدمة من خطر على سلامة المواطنين وخصوصاً الأطفال وأرواحهم وخلق مكرهة صحية ناجمة عن رمي النفايات بداخلها مما قد يصل إلى خطورة حدوث تلوث في طبقات المياه الجوفية.

واضاف أن معظم الآبار ينتشر في مواقع غير مسكونة وبعيدة عن السكان ومنها ما هو مكشوف، بالشكل الذي أصبح معه لا بد من إيجاد حلول جذرية لمثل هذه المشكلة.

وحث المواطنين على الإبلاغ عنها ضمن مناطق اختصاصكم، واعداد تقرير عن حالة هذه الآبار ومدى خطورتها مع تحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن حماية سلامة وأمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم، وبيان طرق المعالجة لمنع خطرها على المارّة والمواطنين، وذلك إما بتسويرها لمنع وصول المواطنين أو حتى الحيوانات إليها أو ردمها بالتنسيق مع مالكي تلك الآبار وتحت إشراف المعنيين.