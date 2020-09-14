إربد: تخصيص مستشفى لاستقبال مصابي كورونا مرهون بموافقة وزير الصحة

احمد التميمي

اربد – قال مصدر طبي في اللجنة التنفيذية لمتابعة ملف كورونا في محافظة اربد أن لجنة الأوبئة تدرس تخصيص احد المستشفيات الحكومية في المحافظة لعزل المصابين بفيروس كورونا، إلا أن القرار مرهون بموافقة وزير الصحة.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن اللجنة أوصت إلى وزارة الصحة لتخصيص احد المستشفيات الفرعية في محافظة اربد لاستقبال الحالات بدلا من نقلها إلى مستشفى الأمير حمزة وغرف العزل في البحر الميت.

وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هناك 7 مستشفيات حكومية في محافظة اربد يمكن تخصيص احدهما ليكون مركزا لاستقبال الحالات لإقليم الشمال.

وأوضح أن تخصيص مركز لاستقبال المصابين بكورونا سيخفف الجهد والعناء على الكوادر الصحية وخصوصا في ظل حاجة المحافظة للمزيد من فرق الاستقصاء واضطراهم لمرافقة المصابين بسيارات الإسعاف التابعة للمستشفيات.

وقال أن هناك كادر طبي قادر على متابعة الحالات الايجابية في حال تم تخصيص احد المستشفيات ولا ينقصه إلا تزويد المستشفى بأجهزة تنفس.

وأشار إلى انه تم اقتراح أن يكون سعة المستشفى في حال تم تخصيصه من 150 – 100 سرير و20 سرير للتنفس الاصطناعي.

وأكد أن الوضع الوبائي مطمئن ومريح بالرغم من ازدياد حالات الإصابة خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن جميع الإصابات التي سجلت في المحافظة مصدرها معروف.

ولفت المصدر إلى أن هناك نقص حاد في المركبات التي يستقلها فرق التقصي الوبائي من اجل سحب العينات من المخالطين، حيث تضطر صحة اربد إلى مخاطبة الدوائر الحكومية للحصول على مركبة في بعض الأحيان.

وقال أن فرق التقصي الوبائي سحبت منذ بداية جائحة كورونا أكثر من 100 ألف عينة، مشيرا إلى أن عدد الإصابات في المحافظة منذ بدء الجائحة تجاوزت الـ 300 إصابة.

Ahmad.altamimi@alghad.jo