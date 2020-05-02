إربد: تخفيف التواجد الأمني بالحي الشمالي بعد رفع العزل عن 4 بنايات

أحمد التميمي

إربد – بإنهاء حالة العزل عن 4 بنايات في الحي الشمالي بمدينة اربد، والتي عاشتها لمدة تزيد على 20 يوما، خففت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من تواجدهما في المنطقة، بعد أن اظهرت الفحوصات المخبرية لمخالطي سائق شاحنة المصاب بانها سلبية.

وابقت اللجنة التنفيذية لملف كورنا في إربد العزل على 3 بنايات، لحين استكمال 14 يوما عن ظهور آخر إصابة والتي كانت لابنة ووالدة زوجة السائق.

وكانت 7 مناطق في محافظة إربد شهدت عزلا تاما لمدة تزيد على الشهر، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا فيها، قبل ان يتم الإعلان قبل أسبوع عن رفع إجراءات العزل عنها لاستقرار أعداد الإصابات في تلك المناطق.

يشار إلى أن فرق التقصي الوبائي جمعت الخميس أكثر من 100 عينة من منطقة الحي الشمالي كإجراء احترازي وفق البرتوكول الصحي المعمول به في المملكة للتحقق من عدم وجود أي إصابات من المحتمل أن تظهر بفترة حضانة الفيروس، وفق رئيس قسم الرصد الوبائي في المديرية، رئيس فرق الاستقصاء الوبائي في المحافظة الدكتور علي الزيتاوي.

وكانت اللجنة التنفيذية، قررت في الرابع عشر من الشهر الماضي عزل أربع بنايات بشكل تام في المنطقة وثلاث بنايات اخرى مجاورة احترازيا عقب الإعلان عن إصابة سائق الشاحنة بالفيروس والذي تسبب بنقل العدوى لثلاثة من عائلته بعد يومين، فيما تم تسجيل إصابتين لابنته ووالدة زوجته قبل أسبوع.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم، إن الوضع الوبائي في محافظة إربد تحت السيطرة، بعد أن تم السيطرة على أعداد الإصابات من خلال عزل بعض المناطق التي كانت تشكل بؤرا ساخنة للفيروس.

وأكد العتوم، أن محافظة إربد لم تسجل أي اصابات بفيروس كورونا منذ أكثر من 8 أيام، مؤكدا ان فرق الاستقصاء الوبائي ما تزال تعمل في الميدان بجمع عينات عشوائية من جميع المناطق للتأكد من خلو المحافظة من الفيروس.

وأشار إلى أن عزل محافظة إربد عن باقي المحافظات مستمر لغاية الآن، إضافة الى عدم السماح للمواطنين بالمحافظة التنقل بمركباتهم في جميع الوية المحافظة ويقتصر ذلك فقط على داخل اللواء.

وأشار إلى أن العشرات من المواطنين يراجعون المحافظة يوميا للحصول على تصاريح إنسانية للذهاب الى المحافظات الاخرى أو المستشفيات، مشيرا إلى انه يتم منح الراغب بذلك تصريحا إلكترونيا بكل سهولة ويسر.

وأوضح العتوم ان الحاكمية الإدارية لن تتهاون في تطبيق اوامر الدفاع على المخالفين والمستهترين، وخصوصا فيما يتعلق بإقامة الحفلات والتجمعات.

وأشار إلى أن معظم المحال التجارية فتحت ابوابها في السوق التجاري، بيد أن هناك جولات مكثفة على تلك المحال للتأكد من مدى التزام أصحابها بالشروط المطلوبة المتعلقة بإجراءات الصحة والسلامة العامة.

ولفت العتوم، إلى أن لجنة الصحة والسلامة العامة اغلقت العديد من المحال التجارية وانذرت اخرى لمخالفتها أوامر الدفاع والتعليمات.

وشدد على انه لن يسمح بأي تجاوزات بعد هذه الجهود، التي قامت بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية والتمريضية في السيطرة على فيروس كورونا في المحافظة، سيما وانها كانت قد سجلت 108 حالات بالفيروس.

بدوره، قال مدير الشؤون الصحية في اربد الدكتور قاسم مياس، ان فرق الاستقصاء الوبائي جمعت لغاية الآن منذ بداية الازمة ما يزد على 8 آلاف و500 عينة من جميع مناطق المحافظة.

وأضاف ان هذا الاستقصاء هو الأكبر بتاريخ محافظة إربد، مؤكدا استمرارية فرق الاستقصاء بجمع العينات العشوائية من جميع المناطق في المحافظة للتأكد تماما من خلو المحافظة من فيروس كورونا.

وأشار إلى ان فرق الاستقصاء وعددها 25 فرقة، جابت القرى والبوادي والمخيمات لجميع العينات من المخالطين للمصابين، بالإضافة إلى عينات عشوائية من اجل السيطرة على الوباء.

ودعا مياس المواطنين الى ضرورة الالتزام بالشروط الصحية التي تصدرها الجهات المعنية، ومن اهمها التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والقفازات وعدم التجمهر في المحال التجارية.

وأكد أن أي إصابة جديدة بالفيروس سيعيد الجهود التي بذلت طيلة الأشهر الماضية الى المربع الأول، وخصوصا وان فرق الاستقصاء ستضطر من جديد الى اجراء عملية عزل واخذ عينات من المخالطين وغيرها من الإجراءات.

Ahmad.altamimi@alghad.jo