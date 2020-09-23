إربد تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

احمد التميمي

اربد- سجلت في بلدات كفريوبا، المغير، حاتم وحواره في محافظة اربد اليوم الأربعاء 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حسب مصدر طبي.

ووفق المصدر فانه تم حجر المصابين منزليا وبدأت فرق التقصي الوبائي بسحب عينات من المخالطين، مؤكدا انه سيصار إلى زيارات منزلية فجائية إلى منازل المصابين للتأكد من التزامهم بالحجر المنزلي.

ولفت إلى انه تم كتابة تعهدات على ذوي المصابين بالالتزام بالحجر فترة 14 يوم تحت طائلة المائلة القانونية وتطبيق أمر الدفاع وتحويلهم للمدعي العام بعد الانتهاء من فترة الحجر.

Ahmad.altamimi@alghad.jo