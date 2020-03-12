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إربد: تشديد الرقابة على المقاهي والكوفي شوبات غير المرخصة لـ “الأراجيل”

منذ 52 دقيقة

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احمد التميمي
اربد – شدد محافظ اربد رضوان العتوم على ضرورة منع تقديم خدمة “الاراجيل” في المقاهي والكوفي شوب التي لا تحمل تراخيص لهذه المهنة حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا من نقل العدوى.
ودعا خلال اجتماع للجنة الدفاع المدني لمحافظة اربد بحضور الحكام الاداريين في الالوية الى اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن المحافظة على السلامة العامة والوقاية من انتشار الفيروسات والاوبئة في كافة المحال وخاصة المطاعم والمخابز والحلويات وغيرها.
وشدد على ضرورة المواد المعقمة مثل (الهايجين) واستخدام المواد لمرة واحدة في كافة الاماكن والمؤسسات العامة والخاصة.

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