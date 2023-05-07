إربد تفوز بمسابقة دولية للمرافق الحاضنة للطفولة المبكرة

فازت بلدية إربد الكبرى بالمركز الأول في مسابقة Urban95 الدولية، التي شاركت بها 80 بلدية من مختلف دول العالم، حيث جاءت ضمن سياق دورة تدريبية عن بعد، لمدة شهر ونصف .

وتهدف هذه المسابقة إلى التعريف بمفاهيم الطفولة المبكرة ومساعدة البلديات للتخطيط والتصميم المستدام وتطوير البنية التحتية والنقل المستدام.

وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، إن الهدف من المشاركة بهذه المسابقة، التغلب على عدد من التحديات التي واجهت العمل في مراحل سابقة، خاصة تلك المتعلقة بالحدائق العامة كضعف التخطيط والتصميم المستدام للفضاءات والمساحات الخضراء، وبدء التركيز على الفئة العمرية ما دون 5 سنوات، وذوي الإعاقة منهم والقائمين على رعايتهم.

وبينت مستشارة رئيس البلدية لشؤون العلاقات والبرامج الدولية المهندسة رهام الجمال، أن البلدية استعانت بمقترح المشروع التجريبي الذي تنفذه مؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية في حديقة الأشرفية بمنطقة البارحة، وقدمته كنموذج لهذه المسابقة.

وأشارت إلى أن بلدية إربد كانت الأولى ضمن 10 بلديات تم إعلان فوزها في المسابقة، وهو ما يؤهلها للحصول على عدد من المنح الخاصة ببعض البرامج التي تنفذ على أرض الواقع، من أهمها إنشاء مركز لبرامج الطفولة المبكرة وحديقة للعب وفضاءات خضراء مفتوحة في أكثر من موقع ضمن حدودها.

–(بترا)

م.ق/أ م