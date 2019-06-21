إربد: “تكاسي فرسان الشمال” تبحث تحسين مستوى الخدمات

أحمد التميمي

اربد – نظمت عضوات مجلس محافظة اربد المهندسة مي أبو أعداد وهاجر درادكة والدكتورة شادية نصراوي وبحضور مجموعة من أعضاء مجلس المحافظة في مبنى محافظة إربد جلسة حوارية حول “واقع وسائل النقل العام تحديدا التكسي الأصفر” للحديث حول همومه، إيجابياته، سلبياته، أبعاده في المجتمع المحلي، وصولا إلى الحلول مرتقبة.

وأشارت أبو أعداد خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس محافظة إربد الدكتور عمر مقابلة، إلى التحديات المتتالية والملاحظات التي تواجه المرأة دون معرفتها القانونية في حلها وإدارتها وبالوصول إلى عدة مقترحات اهمها تفعيل القوانين الناظمه لهذا القطاع.

ولفتت إلى همية وضع بطاقة معلومات توضع في الكراسي الخلفية واستخدام التكنولوجيا الحديثة مستقبلا تماشيا مع تطورات العصر وبمشاركة لجنة تطوعية من أصحاب المركبات الصفراء ويطلق عليها لجنة تكاسي فرسان الشمال والهدف العام لهم الوصول إلى مستوى أفضل يناسب المطالب الشعبية للسائق والراكب.

وعرض السائق أحمد مناع مجموعة من التحديات التي تواجه سائق التكسي ومنها تسعيرة العداد والارتفاع المضطرد لأسعار البنزين ومشكلة ضمان السيارة التي تزيد الأعباء على السائق علما أن 80 % من التكاسي في إربد تكون ضمان وليست لمالكها الأصلي، حيث أنه لا توجد قوانين تحكم موضوع الضمان.

وتم في الاجتماع عرض السلبيات والمشاكل التي تواجه متلقي الخدمة لسيارات التكسي الأصفر منها، إخفاء البطاقة التعريفية في بعض السيارات أو عدم وجودها وعدم تشغيل العداد أو وضعه في مكان لا يسهل رؤيته أو وضع أي عائق امامه وتشغيل المسجل بصوت عالي واستخدام الهاتف أثناء القيادة ومزاجية بعض السائقين وانتقاءهم للركاب والمكان الذي سيذهبون إليه.

وتم طرح عدة توصيات من قبل المشاركين وسيتم العمل بها بالمرحلة المقبلة للمبادرة لايجاد حلول عملية تخدم مقدم ومتلقي الخدمة على حد سواء.