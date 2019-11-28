إربد: تكريم مواطنين لأمانتهم في إعادة أموال عثروا عليها

اربد – الغد – كرم قائد امن إقليم الشمال العميد صادق العوران مواطنين كان لهم دور هام في التعاون مع الجهات الأمنية بتسليم مبالغ مالية عثروا عليها وأعيدت لأصحابها وتعاونهم في الكشف عن ملابسات قضية تحقيقية هامة واكتشاف فاعليها .

وقال العميد العوران ن العلاقة بين المواطن ورجل الأمن العام هي علاقة تكاملية تهدف للحفاظ على الأمن والأمان تنفيذا للرؤية الملكية في فلسفة الشرطة المجتمعية التي تجعل من المواطن شريكا في العملية الأمنية من خلال تزويد الامن بمعلومات تسهم في منع الجريمة او اكتشافها .

وأشاد العميد العوران بالتعاون بين المواطن وجهاز الأمن العام معربا عن امله في تعزيزه لاسهامه بشكل مباشر في الحفاظ على نعمة الأمن والأمان.

وفي نهاية حفل التكريم سلم العميد العوران هدايا تذكارية تقديرا لدورهم النبيل في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وعلى شركاتهم مع جهاز الأمن العام.

واثنى المكرمون المواطن عوض محمد المواسي والمواطن صبيح عبد الحليم العفوري على هذه اللفته الجميلة من قيادة جهاز الأمن العام مؤكدين استمرارهم في الوقوف مع جهاز الأمن العام في مكافحة الجريمة والمساندة في أعمال الخير الإنساني.