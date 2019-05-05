إربدمحافظات

إربد: تكريم مواطن أوقف عرس شقيقه بسبب إطلاق عيارات نارية

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

اربد- كرم مندوب مدير الأمن العام، قائد امن اقليم الشمال العميد صادق العوران اليوم الاحد، المواطن محمد فوزي الطعاني لإيقافه عرس شقيقه بعد قيام احد المدعوين بإطلاق النار في الهواء.
وقال العميد العوران: إن المواطن الطعاني عبر بهذا التصرف عن حس وطني مسؤول في محاربة ظاهرة سلبية وممارسة خاطئة ويمثل رد فعل ايجابي ينسجم مع رسالة الأمن العام في الحفاظ على الأرواح والأمن الاجتماعي، واصفا ما قام به المواطن بانه رسالة ذات اثر ايجابي على المواطنين الذين تفاعلوا مع الحدث باهتمام وتقدير عاليين.
واضاف، ان هذا التكريم جاء بتوجيه من مدير الامن العام تقديرا للجهود الايجابية وتعزيزا للتشاركية بين جهاز الامن العام والمواطن باعتبارهما شريكين اساسيين في تعزيز منظومة الأمن الشامل المنسجمة مع استراتيجية وفلسفة الجهاز، وتأتي في سياق الجهود والحملات التي يطلقها الامن العام لمواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية كالمخدرات واساءة استخدام المركبات.
ودعا العميد العوران، اي مواطن يتواجد او يسمع باي حادثة اطلاق عيارات نارية في الافراح والمواكب وما شبه ذلك، للابلاغ عنها فورا انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية المشتركة لإنجاح الجهود الرامية الى وقف مثل هذه الممارسات السلبية.-(بترا)

مقالات ذات صلة

الكرك: وفاة 27 شخصاً وإصابة 799 بحوادث سير في 2018

منذ 23 دقيقة

مطالبة برفع سقف مشتريات زوار العقبة إلى 400 دينار لمنع التهريب

منذ 29 دقيقة

الرصيفة.. إغلاق مصنع كاسات مياه بسبب جرثومة

منذ ساعة واحدة

صحة البلقاء تطلق حملة رقابية مكثفة على الأسواق التجارية

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock