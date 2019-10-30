إربد: تلف غطاء عبارات تصريف المياه ببلدة حاتم بعد 4 أشهر من تركيبها

أحمد التميمي

إربد– تعرض الشبك الحديدي الذي يغطي عبارات تصريف مياه الأمطار “الجريلات” في شوارع بلدة حاتم شمال مدينة إربد للتلف، رغم أنه لم يمض على تركيبها، واستلامها بشكل أولي من قبل لجنة مشكلة من وزارة الإدارة المحلية أكثر من 4 أشهر، وهو ما أعادته وزارة الادارة المحلية الى تنفيذ المقاول للحد الأدنى للمواصفة الفنية.

وبحسب سكان، فإن المشروع نفذ بطريقة عشوائية وغير مطابقة للمواصفات، مشيرين الى أن احد المواطنين سقط في عبارة تصريف، مما تسبب له بخدوش ورضوض مختلفة في الجسم، مشيرين إلى أن الشبك الحديدي تعرض للتكسر بعد مرور مركبات من فوقه جراء ضعفه.

وحسب عضو مجلس محلي حاتم محمد المقدادي، فإن المشروع الذي جاء بمنحة من وزارة الإدارة المحلية لجميع مناطق بلدية السرو، نفذ بطريقة غير هندسية.

وأشار المقدادي إلى أن هذا المشروع سيخفف من مشكلة مداهمة مياه الأمطار لمنازل المواطنين كما حدث في السنوات الماضية، إلا أن سوء التنفيذ من قبل المقاول سيزيد من المشكلة خلال فصل الشتاء الحالي.

ولفت إلى أن منطقة حاتم والمناطق الأخرى، ونظرا لتضاريسها الجبلية هي بأمس الحاجة إلى عبارات لتصريف مياه الأمطار ومصدات لمنع مداهمة مياه الأمطار لمنازل المواطنين.

وأكد المقدادي، أن بلدية السرو طلبت من مديرية الهندسة بعدم استلام المشروع الذي تجاوزت قيمته 150 ألف دينار، نظرا لوجود عيوب، مؤكدا أن هناك لجنة من الجهات المعنية تم تشكيلها للوقوف على المشروع قبل استلامه بشكل أولي.

بدورها، قالت مديرة هندسة البلديات في لواء بني كنانة المهندسة سناء العوران، أن المشروع تم استلامه من قبل لجنة مشكلة من عدة جهات، قبل تسلمها منصبها كمدير في المنطقة.

وأضافت أن الغطاء الخارجي للعبارات (الجريلات) لا يفي بالمتطلبات والمواصفات الفنية، لافتة إلى أن المواصفة الموضوعة في الاتفاقية هي قديمة بأن لا يقل سمك الحديد عن 3 ملم، في حين قام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى والذي لا يفي بالحاجة.

وأشارت العوران إلى أن الوزارة خاطبت المقاول من اجل تغيير المواصفة إلى 6 ملم، نظرا لحجم الضغط المترتب على تلك الجريلات، إلا أن المقاول رفض ذلك وطلب بزيادة المبلغ المالي.

وأضافت أن المقاول طلب أسعارا أعلى من السوق المحلي، مشيرة الى انه تم طرح عطاء ومناقصة جديدة لعمل شبك حديدي للمناهل “الجريلات” تكون بمواصفاتها الفنية عالية. وقالت إنه تقدم للعطاء 5 مقاولين وسيتم المباشرة به الأسبوع المقبل.

وأكدت أن تكلفة المشروع بلغت 153 ألف دينار، تم تسليمه الى المقاول، بالإضافة الى خصم 12 ألف دينار، هي مبالغ ستترتب على العطاء الجديد، وأخطاء داخلية وعدم إعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق.

وأشارت العوران إلى أن “الجريلات” تعرضت للتلف بشكل كامل، وهي بحاجة إلى صيانة من جديد، مؤكدة انه ونظرا للمصلحة العامة، سيتم المباشرة بتنفيذ العطاء الأسبوع المقبل قبل فصل الشتاء.