إربد: توافق على تشكيل لجنة لتحديد موقع إقامة سوق للبسطات

أحمد التميمي

إربد – توافق ممثلون عن عشائر الحمايدة والجمرات ومخيم إربد، خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة محافظة اربد رضوان العتوم وحضور رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني وقائد امن اقليم الشمال العميد حاتم المواجدة ومدير شرطة اربد العقيد عاهد الشرايدة ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة والنائب محمود الطيطي، على تشكيل لجنة تقوم بدراسة وتحديد اماكن لاقامة اسواق شعبية مخصصة للبسطات والباعة المتجولين.

واكد المحافظ العتوم ان عملية المتابعة لعمل اللجنة وتنفيذ توصياتها على ارض الواقع ستكون محط متابعة ورعاية واهتمام من الجهات ذات العلاقة لمعالجة أي ثغرات تظهر اثناء التطبيق.

واكد العتوم ان الهدف والغاية ليست قطع الارزاق بقدر ما هي تنظيم الاسواق وعدم اعاقة حركة المرور خصوصا على الدواوير والتقاطعات الخطرة والشوارع المزدحمة لاسيما في الوسط التجاري.

واشاد بتفهم وتعاون ذوي المرحوم الشاب انس الجمرة الذي قضى انتحارا على خلفية مصادرة بسطته من قبل البلدية وهو ما نفته البلدية ولجنة التحقيق التي شكلتها البلدية، من ان تكون هي السبب الرئيس في حادثة الانتخار التي ذهب ضحيتها.

ولفت المحافظ انه في حال عدم كفاءة او ملائمة قطع الاراض المعروضة من البلدية لاقامة الاسواق الشعبية البديلة عليها سيتم اللجوء الى ارض الخزينة لتوفير اماكن مناسبة.

بدوره، بين رئيس البلدية ان البلدية تتعامل مع الباعة المتجولين بروح القانون وبمرونة كافية تكفل لهم حق الكسب والانفاق على اسرهم شريطة ان لا يشكلون خطرا على السلامة المرورية وفق القوانين الناظمة لمراقبة الاسواق.

وابدى بني هاني استعداد البلدية لعرض كافة الاماكن المتوفرة لديها لتقوم اللجنة المنبثقة عن اللقاء باختيار الانسب منها ليصار الى تهيئتها وتقديمها بالمجان لاصحاب البسطات والباعة المتجولين.

وكشف بني هاني عن توجه للبلدية لاعادة هيكلة اقسامها ودوائرها المختلفة بما يخفف من حالات الاحتكاك ما بين الموظفين والباعة بعيدا عن المبالغة في الاجراءات وبما يكفل العدالة في التعامل مع اصحاب البسطات ايا كانوا.

ونوه بني هاني الى ان البلدية ستسمح للباعة المتجولين والبسطات والبكبات من البيع في نقاط محددة في بعض الشوارع التي لا تشكل اثرا على انسيابية حركةالمرور او اعاقته لافتا الى ان البلدية اعدت بوقت سابق موقعين بالقرب من الوسط التجاري في المدينة كاسواق شعبية بديلة لم يتقدم أي من اصحاب البسطات لاشغالها.

بدوره اكد رئيس غرفة التجارة على اهمية تكاتف الجهود لايجاد الحلول البديلة وحفظ حقوق جميع الاطراف بما فيها التاجر وابدى استعدادالغرفة لاستئجار ساحات على حسابها للاسهام بانجاح مشروع الاسواق الشعبية البديلة.

ووصف النائب الطيطي اللقاء بالايجابي حيث تم خلاه طرح العديد من الحلول التي تتعلق بالبسطات والبلدية وخاصة في منطقة النصر مبينا ان المنطقة بحاجة لتوفير جملة من الخدمات الضرورية في البنية التحتية وايجاد حلول ملائمة لاشكالية البسطات والباعة المتجولين في المنطقة تكفيهم لتامين معيشتهم والانفاق على احتاجات اسرهم.

ودعا الى اعادةالنظر بمراقبي الاسواق وعدد من موظفي القسم للتخفيف منحالة الاحتقان التي اعقبت حادثة انتحار الشاب الجمرة.

بدورهم، ثمن وجهاء وممثلي اصحاب البسطات في منطقة النصر مخرجات اللقاء الذي يهدف لحل الاشكالات التي تعاني منها المحافظة من عشرات السنين و التي لم تصل الى نتيجة ترضي الطرفين لغاية اللحظة معبرين عن املهم ان تكون النتائج اكثر ايجابية واكدوا حرصهم على سلامة الوطن والمواطن وعكس الصورة المشرقة عن ابناء المنطقة.