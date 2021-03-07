إربد: توقيف عريس ووالده أسبوعا لمخالفتهما أوامر الدفاع

إربد – قرر مدعي عام اربد اليوم الاحد، توقيف عريس ووالده لمدة اسبوع في مركز الاصلاح والتأهيل لمخالفتها اوامر الدفاع بإقامة حفل عرس حضره عدد من الاشخاص فوق العدد المصرح به.

وجاء في حيثيات قرار المدعي العام ان العريس ووالده خالفوا اوامر الدفاع 21و2و3و7 التي لا تسمح بتجمع اكثر من 20 شخصا شريطة تطبيق معايير التباعد الجسدي والالتزام بوسائل ضبط العدوى.

بترا