إربد: توقيف معلم اعتدى على طالب.. وصك صلح للإفراج عنه

احمد التميمي

اربد- اوقف المدعي العام معلم اعتدى بالضرب على طالب في احد مدراس لواء بني كنانة، بعد تقديم ذوي الطالب شكوى رسمية بحقه للأجهزة، وفق مصدر امني.

وقال المصدر ان تم توقيف المعلم بناءا على شكوى تقدم بها ذوو الطالب في الصف العاشر وانه سيصار بعد الانتهاء من التحقيق مع المعلم تحويله للمدعي العام.

وابرم ذوو المعلم صك صلح عشائري مع اهل الطالب تكفل به بتحمل كافة النفقات المالية المترتبة على علاج الطالب في المستشفى لحين الشفاء التام، على ان يتم تقديم الصك العشائري للمدعي العام غدا تمهيدا لتكفيل المعلم.

وزار مدير التربية والتعليم للواء بني كنانة الدكتور عثمان بني يونس الطالب أوس عبدالكريم الذي يرقد على سرير الشفاء ف مستسقى الاميرة بسمة ليطمئن على حالته .

وقال بني يونس لـ “الغد” انه تم تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة للوقوف على تفاصيل الحادثة وسيصار الى الاستماع الى اقوال الطالب المعتدى عليه والمعلم والطلبة في الصف ورفع التقرير النهائي الى وزير التربية والتعليم.

واشار الى ان الطالب في حالة صحية جيدة ومن المتوقع ان يخرج من المستشفى اليوم السبت، مؤكدا ان التربية ستتخذ العقوبة اللازمة بحق المعلم بعد الانتهاء من لجنة التحقيق وحسب نظام ديوان الخدمة المدنية.

ولفت الى ان مدير المدرسة بعد ان استجوب المعلم بعد الحادثة مباشرة اكد له ان الطالب كان يعيق سير العملية التدريسية، مؤكدا انه لا يجوز باي حال من الاحوال استخدام العنف في معاقبة الطالب فهناك اجراءات يمكن اتخاذها بحق الطالب في حال مخالفته.

وكان الطالب الذي تعرض للضرب المبرح من قبل معلم في احدى مدارس لواء بني كنانه في محافظة اربد روى السبب الذي تعرض بسببه للضرب والعنف من قبل معلمه.

وقال الطالب “اوس” في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان سبب ضربه من قبل معلم سببه “ليمونه” بدون اي توضيحات اخرى .

وأكد الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، أن استخدام المعلم للعقاب البدني ضد الطلبة، من الممارسات اللامسؤولة والتي ترفضها الوزارة رفضا شديدا، لأنها لا تنسجم مع فلسفتها ورؤيتها ورسالتها والقيمة التربوية التي تسعى لتعزيزها في البيئة المدرسية.

وقال المساعفة خلال حديثه، إنه وبتوجيه من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، قام مدير تربية لواء بني كنانة ومجموعة من العاملين في المديرية بزيارة الطالب الذي تعرض للعقاب البدني والاطمئنان على صحته.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تحقيق بالحادثة، وستقوم اللجنة برفع تنسيباتها لوزارة التربية، حيث سيتم اتخاذ الإجراء اللازم الذي يتناسب مع جسامة الواقعة حسب نظام الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن العقوبة بحق المعلم وتترك تنسيبات لجنة التحقيق، مؤكدا بالوقت ذاته وزارة التربية لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية.

واعتبر المساعفة أن ما حدث هو تصرفات فردية، لا تعكس صورة الواقع في تعامل الكادر الإداري والتدريسي مع طلبتهم.