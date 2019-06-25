إربد: توقيف موظف افتعل حادث دهس (فيديو)

أحمد التميمي

إربد- أوقف محافظ إربد رضوان العتوم أحد المواطنين في مركز إصلاح وتأهيل باب الهوى على خلفية افتعاله حادث دهس أثناء اصطفاف مركبة في أحد الشوارع وسائقها بداخلها في إربد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن الحاكم الإداري اشترط كفالة مالية عالية للإفراج عنه، مشيراً إلى أن المواطن وهو موظف يعمل في إحدى الشركات كان قد أحيل للمدعي العام وتم إعادة الموظف للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي فيه المواطن تعرضه لحادث دهس بعد سقوطه أمام مركبة.

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