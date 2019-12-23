إربد: جمعية نشامى أصدقاء الأمن يحتفلون بيوم الشرطة العرب

اربد – الغد – احتفلت جمعية نشامى أصدقاء الأمن العام في اربد بيوم الشرطة العرب رعاها مندوبا عن مدير الأمن العام، مدير شرطة المفرق العقيد محمد ثائر المبيضين.

وقال مدير شرطة جرش على أهمية هذا اليوم ودلالات على عظم الانجاز وتضحيات من خدم في أجهزة الشرطة وتقديرا لجهودهم واعترافا لما بذلوه لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الآمنة لدفع أشكال النمو والتطور كافة.

وأضاف أن تاريخ مديرية الأمن العام مرتبط ارتباطا وثيقا بنشأة الدولة الأردنية وتطورها وطالما نال هذا الجهاز الدعم من لدى القيادة الهاشمية فتحقق بفضل هذه الرعاية والاهتمام الملكي القدرة على مواكبة المستجدات ومواجهة التحديات المختلفة بكل احترافية وكفاءة ليمسي أنموذجا بين نظرائه في الدول الشقيقة.

وقال مساعد مدير الأمن العام السابق اللواء المتقاعد احمد الهزايمة أن جهاز الأمن العام يحظى باحترام عالمي ويضاهي أفضل أجهزة العالم لما يتمتع به منتسبوه من كفاءة واقتدار وجاهزية للقيام بالوجبات الموكولة إليهم على أكمل وجه .

وأشار الهزايمة إلى أن الجهاز ساهم بتحقيق انجازات ملموسة في جميع المجالات لبناء الأردن الحديث بالرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها، حيث انتهج الجهاز بالانفتاح الأمني الشامل في مجال الاستثمار واستحداث وحدات خاصة لتقديم الخدمات الأمنية المختلفة للمستثمرين واستحداث إدارات خاصة لحماية الأسرة والشرطة البيئية ومخيمات اللاجئين والتنفيذ القضائي وإدارة للأحداث.

بدورة، أشار رئيس الجمعية كاظم الكفيري إلى الإرادة الملكية الأخيرة بضم قيادة قوات الدرك وجهاز الدفاع المدني إلى مديرية الأمن العام للتشابه الكبير في الواجبات الموكولة لهذه الأجهزة، مما سينعكس إيجابا من حيث الأداء والتنظيم والجاهزية وتقديم الخدمة الأمنية للمجتمع بشكل مباشر بالإضافة إلى توفير النفقات المالية التي أخذت تشكل عبئا على موازنة الدولة.

وقال إن إنشاء هذه الجمعية جاء تقديرا لدور جهاز الأمن العام وتضحيات منتسيبه في سبيل امن الوطن والمواطن وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة للعمل والإنتاج والانجاز والتنمية لان أي عمل مهما اختلفت أدواته يبقى بحاجة إلى المناخ الأمن ليحقق النجاح مشيدا بتضحيات شهداء الأمن العام منذ تأسيس الجهاز.

وأشتمل حفل الإشهار على تكريم عدد من قيادات الأمن العام وفقرة شعرية تغنت بفرسان الأمن العام وإقدامهم وشجاعتهم وتضحياتهم بما يجسد عزيمة وروح الجندية والإصرار على تجاوز التحديات إضافة إلى فقرات فنية ومسرحية لفرقة الإبداع الشبابي في جمعية حماية الأسرة والطفولة .

كما أشتمل حفل الإشهار على عرض مصور لجهاز الأمن العام منذ تأسيس نواته مع نشوء الدولة الأردنية والمراحل التي مر بها والتطور الذي شهده حتى يومنا الحاضر ودوره في مكافحة