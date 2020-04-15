إربد.. جمع عشرات العينات لمخالطي سائق الشاحنة المصاب (فيديو وصور)

احمد التميمي

اربد – قال رئيس لجنة الأوبئة في محافظة اربد الدكتور علي الزيتاوي إن فرق الاستقصاء الوبائي وعددها 11 فرقة قامت بجمع عينات من عشرات الأشخاص المخالطين للسائق المصاب بفيروس كورونا القادم من إحدى دول الخليج.

وأشار الزيتاوي إلى أن نتائج الفحوصات للعينات التي تم جمعها أمس من المخالطين ثبت إصابة 3 أشخاص من عائلة السائق، تم عزلهم في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

ولفت إلى أنه تم عزل منطقة في منطقة الحي الشمالي وبنايات سكنية قريبة من منزل السائق من اجل اخذ عينات من الأشخاص المخالطين.

وبين أن فرق الاستقصاء الوبائي قامت بأخذ عينات من جميع المحال التجارية الموجودة في المنطقة يشتبه قيام المصاب بالذهاب إليها لشراء احتياجاته.

وأغلقت القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الطرق المؤدية إلى المنطقة ومنعت الأشخاص القاطنين في العمارات من الخروج والدخول إليها.

وأكد الزيتاوي أن لجان الاستقصاء الوبائي تقوم بجميع عينات عشوائية من جميع مناطق محافظة اربد للتأكد من عدم وجود بؤر إصابات جديدة.

وكان الزيتاوي، قال إن سائق الشاحنة دخل الأردن برا بتاريخ 9/4/2020 قادما من إحدى دول الخليج دون إجراء الحجر الصحي لمدة 14 يوما ودون اخضاعة لفحص كورونا.

وحسب الزيتاوي، فإن المعلومات التي أدلى بها المصاب تشير إلى انه خالط زهاء 40 شخصا من مجاوريه من البنايتين السكنيتين، حيث تم اخذ 12 عينة من مخالطين له وستستكمل الفرق الوبائية جمع العينات من جميع الأشخاص المخالطين له.

ولفت إلى انه تم اكتشاف الحالة بعد عزم السائق الذهاب للعمل إلى احد الدول وتم الطلب منه إجراء فحص الكورونا لتظهر النتيجة إصابته بالفيروس.

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