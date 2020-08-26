إربد.. جمع 45 عينة لمحتفلين بنجاح طالبة توجيهي مصابة بكورونا

أحمد التميمي

الرمثا – قال مدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب إن فرق التقصي الوبائي جمعت زهاء 45 عينة من المخالطين من الدرجة الأولى لأحد الفتيات المصابة بفيروس كورونا والتي كانت قد أقامت حفلة تخريج بمناسبة نجاحها بامتحان الثانوية العامة.

وأشار إلى انه سيصار إلى سحب العينات من المخالطين من الدرجة الثانية والثالثة للمصابة، مؤكدا انه تم عزل البناية التي تقطن فيها المصابة لمدة 14 يومل.

ولفت إلى انه تم حجر اليوم الأربعاء عمارة مكون من 3 شقق في منطقة حي التركمان يقطنها المصابين الذين ظهرت نتيجتهما ايجابية.

وقال لإن فرق التقصي الوبائي في الميدان لسحب العينات من المخالطين للمصابين، متوقعا ان يصل عدد المخالطين للمصابين من الدرجة الأولى لحوالي 150 شخص.

وارتفع عدد الإصابات في مدينة إربد إلى 5 خلال أقل من 24 ساعة.

Ahmad.altamimi@alghad.jo