إربد “حاضنة” كرة اليد و”المحافظة” على ألقها

بلال الغلاييني

عمان – تعتبر محافظة إربد “منبع” كرة اليد الأردنية، فهي المحافظة التي تحتضن وما تزال الكثير من الأندية التي تمارس اللعبة، بل هي المحافظة التي انجبت الكم الكبير من اللاعبين الذين ابدعوا على مدار العقود الماضية، وساهموا بشكل كبير في تطوير اللعبة وايصالها الى المستوى المتقدم، مثلما حققوا الإنجازات الثمينة سواء للمنتخبات الوطنية أو للأندية.

عند الحديث عن محافظة إربد، فإن ارتباطها بلعبة كرة اليد، يرتبط بالحجم الكبير من الأندية التي انتسبت للاتحاد واغلب هذه الأندية ما تزال تمارس اللعبة، وتمد المنتخبات الوطنية باللاعبين واللاعبات، إضافة إلى قدرتها على إنجاب المدربين والحكام.

ويبرز النادي العربي في طليعة الأندية في “حاضرة الشمال”، التي ابدعت كثيرا وحققت انجازات لافتة، وهو يعتبر النادي الأكثر حصولا على القاب البطولات المحلية بين جيرانه من الأندية الأخرى، وهنا الحديث عن فئة (الرجال)، وهي الفئة التي تألقت كثيرا خصوصا في فترة الثمانينيات، التي شهدت تحصيل فريق العربي على القاب البطولات المحلية، ويأتي بعده فريق نادي الحسين الذي صاغ انجازات كبيرة، ولعب دورا مؤثرا في تطوير اللعبة، ما اكسبها اهتماما كبيرا، ومتابعة جماهيرية كبيرة ايضا. وقدمت اندية البارحة وكفرسوم والجليل ويرموك الشونة خدمات واضحة، اسهمت بشكل كبير في نشر وتطوير اللعبة، خصوصا وأن هذه الأندية مارست دورها في المنافسة على القاب البطولات المحلية، وقدمت لاعبين على مستوى عال برزوا جيدا من خلال تمثيلهم للمنتخبات الوطنية، وما اكثرهم.

وعند الحديث عن فئة السيدات، فإن نادي حرثا يبرز بشكل كبير ومميز في حضوره القوي سواء على الساحة المحلية أو العربية، فهو الفريق الذي نال القاب البطولات المحلية لفترات طويلة، مثلما انجب لاعبات مميزات خدمن اللعبة والمنتخبات الوطنية بشكل مشرف، كما برز نادي كفرسوم في احتضانه لفئة السيدات وظهر بشكل طيب في المسابقات المحلية.

وفي الوقت الحالي فإن محافظة إربد ما تزال تحافظ على مكانتها القوية من خلال وجود الأندية الكبيرة والعريقة في الدرجة الأولى، حيث يتواجد العربي والحسين إربد ويرموك الشونة وكفرسوم، الى جانب تواجد اندية السيدات حرثا وكفرسوم والعربي، علاوة على ما تتمتع به اللعبة من قاعدة جماهيرة كبيرة، وتعتبر غير مسبوقة في الوقت الحالي.