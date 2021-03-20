إربد: حريق محدود في المستشفى الميداني العسكري لكورونا

احمد التميمي

إربد- اندلع حريق محدود في أحد أقسام المستشفى الميداني العسكري المخصص لاستقبال مرضى كورونا في محافظة إربد ونجم عنه إصابة أحد الأشخاص وحالته الصحية جيدة، وفق مصادر في الدفاع المدني.

وقالت المصادر إن الحريق اندلع ليل الجمعة السبت واتى على جزء من سرير احد المرضى وطاولة وتسبب بإصابة احد الاشخاص بالاختناق، مؤكدا انه تم السيطرة على الحريق بعد ان تم اخلاء 6 اخرين الى اقسام اخرى كإجراء احترازي.

وحسب المصادر ان التحقيقات الاولية تشير الى ان الحريق ناجم عن تماس كهربائي، الا ان سرعة الاستجابة من قبل الدفاع المدني، اضافة الى تدخل العاملين في المستشفى حال دون انتشار الحريق.