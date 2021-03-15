إربد: اللقاح يصل بعد تأخر-(فيديو)

أحمد التميمي

إربد – اشتكى مواطنون تلقوا رسائل نصية للتطيعم ضد فيروس كورونا المستجد من عدم وصول اللقاح لغاية الان لمركز اربد الثقافي.

وقال مواطنون انهم تلقوا رسائل نصية بضرورة حضورهم للمركز لتلقي المطعوم عند الساعة التاسعة صباحا ولغاية الان لم يحضر المطعوم.

واكدوا ان المئات من المواطنين امام المركز الثقافي ينتظرون وصول المطعوم مما تسبب بحالة من الارباك .

وقال مصدر طبي، فيوقت لاحق، ان اللقاح وصل قبل قليل لجميع مراكز تلقي المطاعيم في اربد بعد تاخرها من المصدر.

واشار المصدر الى ان الاجهزة الامنية تواجدت امام المراكز لتنظيم عملية دخول المواطنين لتلقي العلاج وانتظمت عملية تلقي المطاعيم.

وتوقع أن يتلقى اليوم الاثنين، 34 ألف شخص اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أكد مدير برنامج المطاعيم في وزارة الصحة كامل أبو سل، الأحد.

وقال أبو سل ، “من المقرر أن يتلقى الاثنين، 34 ألف مسجل على منصة المطاعيم مطعوم كورونا، موزعين على 80 مركز تطعيم في المملكة”.

وتلقى أكثر من 137 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، فيما حصل أقل من نصفهم على الجرعة الثانية من المطعوم، وفق ما أفاد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأحد.

وأوضح المركز في بيان، أن “إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا 137399 شخصا، بينما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من الفيروس 48362 شخصا”.

ووصل عدد المسجلين على منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، إلى 504193 شخصا، وفق المركز.

أبو سل تحدث عن تغيب 50 ألف مسجل على المنصة عن تلقي المطعوم.

وكان الأردن قد أجاز الاستخدام الطارئ لـ 5 لقاحات مضادة للفيروس وهي: فايزر-بيونتك، وسينوفارم، وأسترازينيكا، وجونسون آند جونسون، وسبوتنك في. وتستخدم المملكة حاليا 3 لقاحات هي: فايزر وسينوفارم وأسترازينيكا.

وفي 13 كانون الثاني/يناير 2021، بدأ الأردن حملة تطعيم ضد الفيروس.