إربد: حفر 500 بئر تجميعية تسهم بتخفيف حدة النقص بالمياه

أحمد التميمي

إربد–أسهمت الآبار التجميعية المنزلية لمياه الأمطار التي تنفذها مديرية زراعة إربد وجمعيات، بحل جزء من مشاكل المياه التي تواجه مناطق في المحافظة صيفا.

ونفذت الزراعة المئات من آبار تجميع المياه في مناطق مختلفة لاستغلال مياه الامطار، بحيث تعطي الوزارة للمواطن 1500 دينار، بعد استكمال الشروط، المتمثلة بمساحة الارض وعدم وجود اي آبار، او خزانات في قطعة الأرض.

وقال المواطن علي غرايبة، انه استفاد من مشروع حفر آبار مياه، نفذتها الوزارة العام الماضي، مؤكدا أنه كان يعتمد على مياه الشرب بشراء صهاريج خاصة لانقطاع المياه عن منطقته بحواره.

واشار الى انه بات يعتمد جزئيا على آبار المياه بعد تجميعها من امطار الشتاء، مؤكدا ان هذا المشروع سيخفف عن كاهل المواطنين بشراء صهاريج المياه، بالاضافة لقدرة المواطن على زراعة مزروعات في حديقة منزله لتوفير المياه.

وقال احمد الشريدة، ان حفر بئر ماء في المنزل بات ضرورة ملحة، في ظل الوضع المائي الصعب الذي يعيشه الأردن، واستمرار انقطاع المياه عن منازل المواطنين لأسابيع.

وأشار إلى أن حفر الآبار التي تنفذها الوزارة والجمعيات ستسهم بحل مشكلة كبيرة من نقص المياه في المحافظة، ما يتطلب التوسع بشمول عدد أكبر من المواطنين بالآبار لقدرتهم على تعبئتها في الشتاء.

وقال إن لواء الكورة الذي يتميز بطبيعة زراعية، هو من أنجح المناطق الملائمة لحفر آبار التجميع، إذ يراوح معدل الهطل المطري السنوي بين 450 إلى 600 ملم، ما يعكس ضرورة الاستفادة القصوى من مياه الأمطار، سواء للاستخدامات المنزلية أو الزراعية.

وتمكن المواطن خالد جرادات من تخفيض فاتورة المياه، بعد حفر بئر مياه سعتها 120 م3، وحصل على منحة من الوزارة واستكمل المبلغ على حسابه الخاص، بعد تجاوز تكلفة البئر أكثر من 4 آلاف دينار.

واشار جرادات الى ان فاتورة المياه كانت تكلفه نحو 70 دينارا، لكنها انخفضت لأقل من النصف بعد حفر بئر في منزله، وقيامه سنويا بتعبئتها في الصيف.

ولفت الى انه وبسبب توافر كميات كبيرة من المياه، فانه اصبح يزرع بعض المزروعات في حديقة منزله ويرويها عن طريق البئر، مؤكدا ان البئر يؤمن له المياه طيلة الصيف.

وادراكا من جمعية السنابل الذهبية بأهمية آبار تجميع المياه، أنشأت آبار تجميع مياه لأسر أيتام ممن لا يوجد لديهم مصادر مياه، لتجميع مياه الشتاء واستخدامها صيفا حيث يشهد الصيف شحا وانقطاعا للمياه، ما يشكل عبئا كبيرا على الأسر ذوي الدخل المتدني.

وقال رئيس الجمعية فادي مقدادي، إن كوادر الهيئة الوطنية التطوعية/ المبادرون، حفروا آبارا في الصخر (انجاصه) وجهزوها وحضروها لاستقبال مياه الأمطار، ما يوفر تقريبا 50 م3 مياه.

ولفت إلى أن الفريق نفذ العام الماضي برنامج إنشاء 100 بئر في لواء الكورة، وفي العام الحالي نفذ 12 بئرا جديدة.

وقال المقدادي، إن مياه الأمطار المخزنة في الآبار التجميلية تعتبر من أنقى المياه، اذ تتجمع فيها كل العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ناهيك عن نقائها وصفائها وفائدتها للجسم.

وأضاف المقدادي، أن الأردن يعتبر ثالث أفقر دولة في العالم بالمياه، لذا وجب تكاتف الجهود الرسمية وهيئات المجتمع المدني للتفكير والبدء فورا بخطة للتخفيف من حده النقص المائي، عبر تجميع المياه والاكتفاء الذاتي، تحقيقا للأمن الغذائي المنشود.

وبين أن آلية حفر الآبار التجميعية، تعتمد على استيفاء 500 دينار من الأسرة المتقدمة للاستفادة من المشروع، بينما تتكفل الجمعية ببقية كلفة تنفيذ البئر التي يقدر إجمالي قيمتها بـ1200 دينار.

وقال رئيس قسم المشاريع في مديرية زراعة اربد المهندس جهاد عبيدات، انه وبرغم التحديات التي يواجها قطاع الزراعة، تحتاج المحافظة للبناء على الميزة النسبية لها، بحيث يعتبر قطاع الزراعة الركيزة الأساسية للتنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الى انه في العقود الثلاثة الماضية، تقدمت الزراعة لتصبح ركيزة أساسية للتنمية ببعدها البيئي أيضا للمحافظة على التنوع الحيوي والتوازن البيئي الذي يكفل ديمومة الموارد وحفظ الأجيال المقبلة، ويؤمن ظروف التنمية المستدامة.

وأكد عبيدات ان رؤية الوزارة تتبلور بتقديم خدمات زراعة كفؤة، تلبي احتياجات المواطنين بجودة عالية وفعالية بالعمل مع الشركاء على تنظيم وتنمية القطاع الزراعي لقطاع متطور ومستدام، يحافظ على البيئة والموارد الزراعية، ويكون له مساهمة فاعلة بالتنمية الاقتصادية ويلبي متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية.

وأشار إلى إن موازنة مجلس المحافظة لهذا العام، خصصت مبالغ مالية لحفر 235 بئر مياه للمحافظة و200 بئر من برنامج الأغذية العالمية، وزعت على ألويتها، مشيرا إلى أن مخصصات البئر تبلغ 1500 دينار لكل مستفيد بزيادة 300 دينار عن العام الماضي الذي كان بواقع 1200 دينار.

ولفت إلى أن نسبة الانجاز لهذه المشاريع، بلغت 87 % ومع نهاية العام الحالي، ستصل نسبة 100 %، مؤكدا أن هذه الآبار ستسد النقص الحاصل في مياه الشرب والزراعة عبر استغلال مياه الأمطار وتخزينها في تلك الآبار.