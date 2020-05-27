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إربد خالية من كورونا لليوم الخامس على التوالي

منذ ساعتين
حاجز عسكري كان يتواجد يوم أمس في الحي الشمالي بمدينة إربد-(الغد)
حاجز عسكري كان يتواجد في الحي الشمالي بمدينة إربد-(أرشيفية)

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أحمد التميمي

اربد – قال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو، اليوم الأربعاء، إن محافظة إربد خالية لليوم الخامس على التوالي من فيروس كورونا ولا إصابات جديدة لهذا اليوم.

وأكد الغزو لـ”الغد” أن “جميع العينات التي ظهرت حتى الآن كانت سلبية”، مشيراً إلى أن “عدد الحالات المصابة الموجودة في قسم العزل استقرت على 41 حالة وحالتهم الصحية مستقرة”.

ولا تزال فرق الاستقصاء الوبائي في محافظة إربد تقوم بسحب عينات من جميع المناطق في المحافظة، فيما لا تزال بعض المنازل والبنايات في (الكريمة والحي الجنوبي وشارع القدس والصريح) تخضع للعزل بعد إصابة عدد من الأشخاص بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

Ahmad.altamimi@alghad.jo

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