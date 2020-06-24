إربد: خطة لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بالمرأة



اربد – الغد – عقدت لجنة اربد اجتماعا لتفعيل قرار مجلس الامن رقم 1329 المتعلق بالمرأة والامن والسلام نظمتها جمعية حماية الاسرة والطفولة في اربد وبحضور اعضاء اللجنة من مؤسسات المجتمع المدني وخبراء ومختصين.

وقال رئيس الجمعية كاظم الكفيري ان هذا الاجتماع جاء بهدف مساندة الجهود ودعم الخطة الوطنية الرامية الى تفعيل قرار المجلس، مؤكدا ان اللجنة ستضع خطة على مستوى محافظة اربد لتفعيل القرار.

واشار الكفيري الى ابرز ملامح الخطة التي ستدعم ترشح السيدات الى عضوية مجلس النواب، حيث سيكون هناك تدريبيات على ادارة الحملات الانتخابية وتمكينها قانونيا والتعريف بحقوهن الدستورية.

كما سيتم عقد جلسات وورشات عمل لعضوات المجالس البلدية والمحلية للتعرف على تجاربهن والتحديات الي واجهتن ورصد قصص نجاهن في هذا المجال.

بدورة، اشادت عضو اللجنة فايزة الزعبي بالتقدم التي شهدتها اوضاع المراة في محافظة اربد وخصوصا في بلدية اربد الكبرى وتبوء العديد منهم مناصب قيادية في البلدية بعدما كانت تخلو قبل اكثر من 15 سنة من اي منصب قيادي.

وكانت الجمعية شكلت اللجنة عام 2017 يضم ائتلاف من مؤسسات مجتمع مدني وخبراء ومختصين لدعم الخطة الوطنية الرامية الى تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 الذي يؤكد على ان المرأة عنصر فاعل في السلام والأمن.

وكانت الأمم المتحدة اعترفت في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها واصدر المجلس قراره رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

وشدد القرار على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام خصوصا في المناطق المتضررة من النزاع وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات وتأمين الاحتياجات الخاصة بهن في النزاعات.

كما شدد على دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان وتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.