إربد: خلو عينات مخالطي مصاب مخيم الشهيد عزمي المفتي من “كورونا”

اربد – اعلن رئيس قسم الرصد الوبائي/ مسؤول فرق الاستقصاء الوبائي بمحافظة اربد الدكتور علي الزيتاوي، ان جميع نتائج العينات التي جمعت من المخالطين لاحد العاملين بمستشفى خاص بعمان ويقطن بمخيم الشهيد عزمي المفتي في لواء بني عبيد بمحافظة اربد جاءت سلبية.

وقال الدكتور الزيتاوي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان العينات السلبية الخاصة بالمخالطين لهذه الحالة بلغت 25 عينة، مشيرا الى ان الوضع الوبائي العام بمحافظة اربد يسير باتجاه الاستقرار في ظل سلبية العينات وعدم بروز بؤر جديدة.

واكد اهمية الالتزام التام بالقوانين والتعليمات بهذه المرحلة التي وصفها بالحساسة في بروتوكول التعامل مع فيروس كورونا الذي يقتضي الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة وسائل الوقاية والسلامة العامة.

–(بترا)