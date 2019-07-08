إربد: رئيس بلدية يقاضي 4 أعضاء بتهمة عرقلة العمل

أحمد التميمي

إربد– سجل رئيس بلدية السرو في اربد فيصل مقدادي دعوى قضائية عند مدعي عام بني كنانة بحق 4 اعضاء من المجلس البلدي بتهمة عرقلة سير العمل.

ووفق لائحة الدعوى التي حصلت “الغد” على نسخة منه ان بتاريخ 19/6/2019 قام المشتكي عليهم بمنع الفريق الفني في بدلية السرو من القيام بعملهم والمتمثل بتركيب وحدات انارة داخل منطقة سما الروسان التابعة لبلدية السرو بحكم انهم اعضاء في المجلس البلدي دون اي مسوغ قانوني.

وحسب اللائحة انه وبتاريخ 22/6/2019 تم ارسال الفريق الفني لتركيب وحدات الانارة مرة ثانية الا انه تم ايقافهم ومنعهم من القيام بعملهم من قبل 4 اعضاء من المجلس البلدي.

ووفق الدعوى ان الاعضاء قاموا بمنع الفريق الفني من القيام بالعمل الموكل اليهم رغبة منهم بوضع شروط للعمل خارج الطرق القانونية والفنية والادارية وتدخلهم بصلاحياتي كرئيس بلدية مما يشكل عرقة عمل للبلدية وتقديم شكاوي من قبل المواطنين يدعون حرمانهم من الخدمات بحجة المناطقية والعشائرية.

وقرر المدعي العام القاضي محمود العزام تحويل القضية الى محاكم الصلح بجرم مقاومة الموظفين خلافا لأحكام المادة 186 من قانون العقوبات، حيث ان هذا الجرم يدخل ضمن اختصاص محاكم الصلح عملا بأحكام المادة 3/51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وحسب مواطنون في المنطقة ان معظم معاملات المواطنين في المنطقة متوقفة لخلافات داخل المجلس البلدي، الامر الذي يتطلب تدخل وزارة الحكم المحلي لإنهاء الخلافات التي تعضف بالمجلس البلدي منذ انتخابه قبل عامين.

وطالب المواطنين بحل المجلس البلدي وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون البلدية بعد تعطل مصالح المواطنين وعدم قدرتهم على متابعة معاملاتهم في البلدية لوجود خلافات بين الاعضاء.

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