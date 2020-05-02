إربد: رفع العزل عن 7 بنايات بعد ظهور نتائج سلبية

احمد التميمي

إربد- قرر رئيس للجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في محافظة إربد، محافظ إربد، رضوان العتوم، اليوم السبت، رفع العزل عن البنايات السبع بعد ظهور نتائج الفحصوصات الأخيرة لمخالطي سائق الشاحنة المصاب بفيروس كورونا وكانت النتائج سلبية.

يشار الى أن فرق التقصي الوبائي جمعت الخميس اكثر من 10مئة عينة من المنطقة كإجراء احترازي وفق البرتوكول الصحي المعمول به في الاردن للتحقق من عدم وجود اي اصابات من المحتمل ان تظهر بفترة حضانة الفيروس، كما اكد رئيس قسم الرصد الوبائي في المديرية/ رئيس فرق الاستقصاء الوبائي في المحافظة الدكتور علي الزيتاوي.

وكانت اللجنة التنفيذية، قررت في الرابع عشر من الشهر الماضي عزل اربع بنايات بشكل تام في المنطقة وثلاث بنايات اخرى مجاورة احترازيا عقب الاعلان عن اصابة سائق الشاحنة بالفيروس والذي تسبب بنقل العدوى لثلاثة من عائلته بعد يومين، فيما تم تسجيل اصابتين لابنته ووالدة زوجته قبل اسبوع.