إربد.. زيادة الطلب على المياه 50 %

أحمد التميمي

إربد- تسببت جائحة كورونا والموجة الحارة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بزيادة الطلب على المياه في محافظة إربد بنسبة تجاوزت 50 %، في الوقت الذي أكدت فيه شركة مياه اليرموك بقاء الوضع المائي في المحافظة تحت السيطرة، مستشهدة بأن عدد شكاوى المواطنين المتعقلة بانقطاع المياه بقيت ضمن معدلاتها الطبيعية.

وقال مدير عام شركة مياه اليرموك منتصر المومني، انه وبالرغم من زيادة استهلاك المياه خلال الشهرين الماضيين بنسبة 50 %، إلا أن الأمور تحت السيطرة.

وأرجع المومني زيادة الطلب الى ارتفاع درجات الحرارة، بالتزامن مع بقاء المواطنين 3 أشهر في منازلهم بسبب ازمة كورونا.

وأشار إلى انه وبالرغم من ازدياد الطلب على المياه، إلا أن شكاوى المواطنين حول انقطاع المياه أو ضعفها ضمن معدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف أن كادر الشركة على رأس عملهم طيلة الأشهر الماضية، وخاصة الفنيين لإدامة وصول المياه للمواطنين، وتنظيم عملية توزيع الضخ الى جميع المناطق.

وأكد المومني، أن الشركة لغاية الآن لم تتلق أي شكاوى جماعية تتعلق بانقطاع جماعي عن منطقة أو حي، مستدركا أن هناك شكاوى فردية بين الفينة والأخرى تعمل الشركة على معالجتها.

وقال إن الشركة تقوم بتأمين صهاريج مياه للمشتركين، الذين لم تصلهم المياه من خلال صهاريج الشركة وخصوصا المناطق المرتفعة التي تحتاج إلى ساعات ضخ أطول لحين وصولها.

وأوضح المومني، أن الشركة أحالت عطاء جديدا بكلفة مليونا دينار قبل 6 أشهر لحفر آبار جديدة في منطقة سد الوحدة لإنتاج نحو 200 متر مكعب/ ساعة لتزويد لواء بني كنانة، وتنفيذ وزارة المياه والري لمشروع وادي العرب 2 الاستراتيجي لجر وتنقية المياه من قناة الملك عبدالله بطاقة 30 مليون متر مكعب سنويا بكلفة إجمالية نحو 125 مليون دولار.

ويشتمل المشروع على محطة تنقية وخط ناقل و 4 محطات ضخ رئيسة وخزانات، متوقعا البدء بالتشغيل التجريبي للمشروع قبل نهاية العام الحالي.

وأشار المومني، إلى وجود مشروع لإعادة تأهيل شبكة المياه داخل مدينتي اربد و الرمثا لاستقبال مياه وادي العرب، من خلال مشروع ممول من بنك الأعمار الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 72 مليون دينار، مؤكدا انها قيد الدراسات النهائية وتحضير وثائق العطاءات. ولفت إلى انه سيتم تنفيذ خطوط مياه ناقلة من خزان زبدا باتجاه مدينة اربد، بالتزامن مع تقسيم المدينة إلى قطاعات، ما ينعكس إيجابا على التزويد المائي في المدينة.

وبين المومني، انه سيتم استكمال إعادة تأهيل شبكات المياه في بلدتي حوارة والصريح من خلال منحة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بقيمة 5.6 مليون دينار، وذلك لقدم الشبكات الموجودة بعد توقف المشروع جراء جائحة كورونا.

ولفت إلى انه تم تجهيز خطوط مشروع وادي العرب لرفد خزان زبدا وتجهيزه لاستقبال مياه وادي العرب، لافتا إلى أن هذا الإنجاز سيكون له أثر كبير في تحسين التزويد المائي.