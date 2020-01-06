إربد: سائقو باصات الحمة يعتصمون احتجاجاً على منافسيهم من الخصوصي

أحمد التميمي

إربد – أوقف سائقو الباصات العمومي العاملة على خط الحمة الأردنية في اربد باصاتهم أمام متصرفية لواء بني كنانة، احتجاجا على قيام أصحاب الباصات الخصوصي بمنافستهم بنقل الركاب.

وحسب جعفر الزعبي أن الباصات الخصوصي أصبحت تنافسهم على مصدر دخلهم الوحيد وتسببوا بقطع أرزاقهم، جراء غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية على عمل تلك الباصات.

وأشار إلى أن هناك منافسة غير عادلة من قبل الباصات والمركبات الخصوصي ويقومون بتحميل الركاب دون حسيب أو رقيب.

ولفت الزعبي إلى أن أصحاب الباصات ملتزمين بأقساط شهرية، حيث أصبح الدخل اليومي للباص لا يتعدى الـ 30 دينار ، حيث يذهب جزء كبير من المبلغ أجور سائقين ومحروقات وترخيص وصيانة للباص.

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