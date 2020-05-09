إربد: سحب 700 عينة جديدة

أحمد التميمي

إربد- قال رئيس قسم الرصد الوبائي ورقابة الأمراض في مديرية صحة إربد، الدكتور علي الزيتاوي، إن الفرق الاستقصائية سحبت لغاية صباح اليوم أكثر من 700 عينه لمخالطي سائق المفرق ومخالطي الـ ١١ أشخاص المصابين بفيروس كورونا في إربد والرمثا.

وأشار الزيتاوي إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي تواصل عملها اليوم لسحب المزيد من العينات من الأشخاص المخالطين للاشخاص ١١ المصابين في إربد.

وأكد الزيتاوي أنه ولغاية الان لم تظهر أي نتائج للفحصوصات والمتوقع ظهور النتائج مساء اليوم.

وأشار إلى أنه ولغاية الان لم تسجل أي اصابات بفيروس كورونا وأن والوضع تحت السيطرة بعد أن تم محاصرة البؤر الساحنة.