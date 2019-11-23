إربد: سيدات يتجاوزن ثقافة العيب برخص مهن منزلية (فيديو)

أحمد التميمي

إربد- تمكنت حنين بني حمد(26 عاما) من الحصول على رخصة منزلية لتصنيع مأكولات شعبية داخل منزلها، بعد أن جهدت في الحصول على فرصة عمل خلال السنوات الماضية، تمكنها من إعالة أسرتها في لواء ترتفع فيه البطالة، دون فائدة. وتقول بني حمد إنها تقدمت من خلال إحدى الجمعيات إلى بلدية منطقتها، من أجل الحصول على رخصة قانونية تخولها تصنيع المأكولات الشعبية بشكل صحي، لافتة الى أنها عملت بعد حصولها على هذه الرخصة، على تصنيع المأكولات الشعبية وتوزيعها على المحال التجارية والمدارس بشكل رسمي.

وتضيف، ان العمل على تصنيع الماكولات الشعبية وفر لها مصدر دخل، بعدما لم تتمكن من الحصول على وظيفة خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أنها تعتزم إكمال دراستها الجامعية، وخصوصا وان الظروف المالية في السابق حالت دون إكمال دراستها، بالرغم من حصولها على معدل مرتفع في شهادة الثانوية العامة.

وتعتزم بني حمد المشاركة في جميع المعارض والبازارات الخيرية، التي تنظمها الجهات المعنية في محافظة اربد، مؤكدة ان حصولها على رخصة مهن منزلية ستمكنها من بيع منتجاتها بطريقة رسمية إلى أي مؤسسة. وتطالب بني حمد الجهات الحكومية المعنية بإعطائها منحة لتطوير مشروعها المنزلي، حتى تتمكن من زيادة دخلها وتشغيل فتيات في هذا المشروع الحيوي، وخصوصا مع وجود العشرات من الفتيات المتعطلات عن العمل في المنطقة، سيما مع عدم وجود هناك أي مشروع استثماري للتشغيل.

وتقول رزان الكوفحي، إن فكرة مشروعها بدأت العام الماضي وهي عبارة عن حلويات غربية، لافتة الى ان الفكرة بدأت كهواية وبعدها قامت بتطويرها وعمل مشروع خاص داخل منزلها. واضافت انها قامت بتطوير المشروع من خلال إحدى الدورات التدريبية، مما اسهم في تحسين نوعية المنتج واستعمال مواد صحية في الإنتاج والتغليف، ليصل الى جميع فئات المجتمع والأعمار.

واكدت انها حصلت على ترخيص رسمي لممارسة انتاج الحلويات داخل منزلها في مدينة اربد، مشيرة الى انها ستقوم بتوزيع منتجاتها الى المحال التجارية.

اما تيماء الزعبي 19 سنة فتقول إن موهبتها هي الرسم (رسم بالفحم ورسم بالالوان الخشبية والزيتية)، وكانت تبحث باستمرار عن اي فرصة عمل للحصول على دخل، الا انها لم تتمكن من ذلك.

واشارت الى انها توجهت الى إحدى الجمعيات، وتمكنت من خلالها من الحصول على رخصة مهن منزلية من بلدية منطقتها لكي تمكنها من مزاولة المهنة بشكل رسمي، لافته الى انها تعتزم إكمال دراستها الجامعية في التصميم والفنون لتنمية مواهبها.

وتقول بتول بشايرة إنها تقوم بتصنيع جميع انواع الصابون المحلي بعد حصولها على رخصة مهن منزلية، وتوزيعه على المحال التجارية في محافظة اربد، مؤكدة انها حصلت على رخصة مهن تمكنها من العمل بشكل رسمي وتسويق منتجاتها.

وتوقعت البشايرة، أن ترتفع مبيعاتها خلال الايام المقبلة، وخصوصا وانها ستعمل خطة لتسويقها على المحال التجارية وبأسعار مقبولة للجميع، مؤكدة أن هذا العمل سيساهم في إيجاد فرصة عمل ودخل مناسب.

وتقول رئيسة جمعية زهر الرمان الخيرية السيدة ايمان الزعبي، ان 18 سيدة في محافظة اربد حصلن على تراخيص مهن منزلية (الحرف اليدوية وأعمال القش والخزف والصابون والشموع والمطرزات والأعشاب العطرية والمأكولات الشعبية وقامت منظمة بلومونت بدعمهن لتزويدهن بالمتطلبات اللازمة للحصول على تلك الرخص. واكدت الزعبي، ان الجمعية ستتوسع في ترخيص المهن المنزلية للسيدات خلال الاشهر المقبلة، حتى تتمكن السيدات من العمل بشكل قانوني والقدرة على تسويق المنتجات على المحال التجارية التي تكون عادة خاضعة للرقابة الصحية.

وتضيف أن الجمعية وبالتعاون مع المنظمة قامت بإقامة معرض لتوفر الفرصة لترويج وتسويق منتجات الجمعيات الخيرية والتعاونية والمرأة الريفية التي تعتمد في إنتاجها على الموارد المحلية.

وقالت إن المعرض يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام مجموعة من السيدات من مختلف مناطق محافظة إربد من الجنسية الأردنية والسورية لتسويق منتجاتهن التي تعتبر مصدرا أساسيا لدخلهن، الأمر الذي سيمكنهن اقتصاديا ويحقق مردودا ماديا يساعدهن على التغلب على الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأضافت أن المعرض سيعزز الجوانب النفسية لدى السيدات، من خلال تعزيز ثقتهن بأنفسهن وأن تشعر المرأة أنها منتجة وليست مستهلكة ولها عمل خاص بها، وكذلك أن السوق هو فرصة لتعريف الزوار من المجتمع المحلي بالتراث الأردني الأصيل وتحديدا المأكولات الشعبية التي لم تعد تصنع بشكل كبير.