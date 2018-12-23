إربد: شكاوى من الفوضى بمجمع عمان- فيديو

أحمد التميمي

إربد – شكا أصحاب محال تجارية وسائقون من الفوضى التنظيمية في مجمع عمان الجديد، بعد أن قامت هيئة تنيظم قطاع النقل البري وبلدية إربد الكبرى بإعادة تأهيل المجمع قبل 3 سنوات، فيما لم يكتمل لغاية الآن العمل به.

ووفق أصحاب محال تجارية، إن الوضع في المجمع مأساوي ويشهد فوضى تنظيمة، في ظل غياب لهيئة تنظيم قطاع النقل والسير، مشيرين إلى وقوع مشادات كلامية بين السائقين والركاب يوميا جراء هذة الفوضى، مشيرين إلى أن الفوضى في المجمع تسببت بحالة ركود غير مسبوقه.

وقال ناصر الحايك صاحب أحد المحال التجارية في المجمع، أن المجمع يشهد حالة فوضى غير مسبوقة، وأن المشروع تأخر تسليمه جراء تباطؤ العمل بالمشروع، الأمر الذي أضر بمصالح أصحاب المحال التجارية، مشيرا إلى انتشار الحفر في الساحات، إضافة إلى تكدس جميع الباصات العمومي في ساحة ضيقة بعد أن توقف العمل بالمشروع لمدة 3 شهور جراء فصل الشتاء.

وأشار إلى أن هناك ساحة مجاورة للمجمع لم يتم تجهيزها لغاية الآن، حيث باتت الباصات العمومي تنتشر في الشوارع الرئيسية مسببه أزمات مرورية خانقة، إضافة إلى تجمع مياه الأمطار بشكل برك مائية في الساحات وأصحبت الحاجة ماسة لإعادة تأهيلها، مطالبا بالوقت ذاته بسرعة إنجاز المشروع.

وأكد أن المجمع يفتقر حاليا للوحات التعريفية للباصات العمومي، مشيرا إلى أن المجمع يخدم مئات الباصات لـ 4 محافظات إضافة إلى باصات المجمعات الداخلية. وبين ان المجمع لغاية الآن يفتقر إلى المدخل والمخرج وهناك فوضى مرورية، إضافة إلى انتشار البسطات غير المرخصة، الأمر الذي أثر على أصحاب المحال التجارية الذين يعملون بشكل قانوني.

وقال جهاد العتوم سائق باص عمومي، إن المجمع يشهد فوضى تنظمية ومرورية جراء غياب جميع الجهات المعنية، الأمر الذي أحدث إرباكا في العمل، حيث يضطر الركاب إلى استئجار سيارات خصوصي من أجل إيصالهم إلى منازلهم ومكان عملهم، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة لأصحاب الباصات العمومية.

وشكا عدي المومني منظم خط باصات إربد – عجلون من عدم وجود مظلات في المجمع تقي الركاب من أمطار الشتاء وحرارة الصيف، إضافة إلى عدم وجود أية رقابة على المجمع، مما تسبب بحالة فوضى غير مسبوقة في المجمع، مشيرا إلى أن المجمع توقف العمل به لمدة 3 شهور دون أية أسباب.

واشار محمد الحايك صاحب محل سفريات، إلى ان المجمع يفتقر إلى كاميرات مراقبة، حيث تعرضت العديد من المحال التجارية للسرقة، إضافة إلى انتشار السرقات في المجمع جراء غياب الرقابة، مشيرا إلى انتشار ظاهرة السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل الأجر في المجمع في ظل غياب الرقابة.

بدورة، قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني إن العمل في المجمع جار على قدم وساق، مشيرا إلى ان تاخر العمل بالمشروع جراء الإضافات التي تمت على المشروع ومنها شراء قطعة أرض إضافية من أجل توسعة المجمع إضافة إلى عمل مبان إضافية للمجمع.

وأشار بني هاني إلى ان مشروع المواقف الذي كانت تعتزم البلدية عمله في المجمع تم إلغاؤه وسيصار إلى تأهيل الساحات وعملها مواقف للباصات العمومي، مؤكدا ان المشروع في بدايته كان بمبالغ مالية 3 ملايين دينار، والآن وبعد الإضافات عليه أصبح بقيمة 10 ملايين دينار.

وأوضح بني هاني أن 90 % من أعمال المشروع ستنتهي بعد شهرين من الآن، وسيصار إلى تركيب مظلات وتعبيد ساحات المجمع وإنشاء يافطات تعريفية لباصات النقل العمومي، إضافة إلى أنه سيتم رفد المجمع بكاميرات مراقبة.

وتوقع بني هاني الانتهاء من المجمع بداية الصيف المقبل، مؤكدا أن مشروع المجمع نموذجيا ويضاهي أفضل المجمعات في العالم، مشيرا إلى ان البلدية سترفده باللوحات الارشادية والخرائط وغيرها، وسيتم تنظيم عمليات الدخول والخروج من المجمع خلال الشهور المقبلة.

من جانبها، قالت مديرة الإعلام في هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، عدم وجود أي تاخير في المشروع، مشيرة إلى ان مراحل العمل تسير وفق الخطة الزمنية.

وتوقعت الانتهاء من اعمال المشروع في شهر تموز(يوليو) من العام المقبل، لافته إلى ان المشروع لم ينته العمل به لغاية الآن بسبب استخدام الساحات من قبل الباصات العمومي.

واشارت وشاح إلى ان الفوضى التنظيمية تحدث جراء وجود ساحة صغيرة يتجمع فيها مئات من الباصات العمومي، مشيرة إلى وجود ساحة إضافية سيصار إلى تعبيدها خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى عمل مداخل ومخارج للمجمع خلال الشهور المقبلة.

ولفتت إلى انه تم تسليم 26 مخزنا للبلدية، والعمل جار على إزالة “الهنجر” الموجود في المجمع، مؤكدة أن العمل جار فيها على قدم وساق.

واشارت وشاح إلى ان المشروع تأخر في بعض مراحله جراء تعديلات على المشروع، بعد التوسع بالمشروع وزيادة مبلغ 6 ملايين عليه، بعدما كان 2 مليون دينار.

من جانبه قال رئيس قسم سير إربد المقدم ايمن جريس، ان دورية للمباحث المرورية ورقيب سير، تم تثبيتهما بشكل دائم من أجل مراقبة المجمع وضبط السيارات الخصوصي التي تعمل مقابل الأجر، مؤكدا أنه يتم يوميا ضبط العشرات من السيارات المخالفة.