إربد: شكاوى من طريق تقبل-حور والاشغال تعد بالحل

اربد- قالت مديرة اشغال محافظة اربد المهندسة رحاب العتوم انه تم تخصيص 220 الف دينار من موازنة مجلس محافظة اربد لاجراء عمليات توسعة وتعبيد على طريق تقبل –حور-ام الجدايل- فوعرا.

وفيما طالب مواطنون ورؤساء مجالس محلية بضرورة توسعة الطريق بشكل يكفي لانشاء جزيرة وسطية فيه للحد من خطورته والحوادث التي تقع عليه، أشارت العتوم الى صعوبة تنفيذ ذلك في الوقت الراهن تبعا للمواصفات والمتطلبات التي تحتاجها عملية انشاء جزيرة وسطية على الطريق البالغ طوله حوالي ثلاثة كيلو مترات.

وقالت العتوم ان اعمال تحسين الوضع المروري على الطريق الذي سيباشر به بعد اقرار موازنة المحافظة تتمثل باعمال التوسعة والتعبيد ومعالجة المنعطفات الخطرة والمخفية ورفع منسوب اجزاء من الطريق.

من جانبه، لفت رئيس مجلس حور بسام الحوري الى ان مشكلة الطريق تتمثل بضيقه وحدة الطلوع والنزول في منطقة “الوادي” على مثلث “تقبل -ام الجدايل”، موضحا ان المشكلة قائمة منذ سنوات ووقع على الطريق حوادث خطرة ومميتة اودت بحياة 8 اشخاص خلال السنوات الخمس الاخيرة.

واعتبر الحوري ان السرعة الزائدة وعدم الانتباه والتقيد بالشواخص المرورية، السبب الرئيس للحوادث رغم وعورة الطريق وصعوبته في بعض النقاط الحرجة التي تستدعي مزيدا من الانتباه والحذر من السائقين.

ولفت الى ان المجلس المحلي وبدعم من كوادر بلدية اربد الكبرى عمل على انارة الجزء الاخطر في الطريق وازالة الانقاض من جوانبه وتوسعة اكتافه بما يمهد لاجراء عمليات التعبيد والتوسعة التي هي من صلاحيات الاشغال العامة، مبينا ان الجزء المعبد من الطريق حاليا يبلغ ثمانية امتار وهو بحاجة الى توسعة ليصبح 12 مترا في الحد الادنى للتقليل ما امكن من الحوادث المرورية التي تقع عليه.

من جهته، رأى النائب الدكتور زهير السعيدين ان الطريق يحتاج الى تعقل وانتباه وحذر من السائقين في مناطق الانحدار، مشيرا الى ان وزارة الاشغال العامة والاسكان وعدت باجراءات تحسينات مرورية مناسبة عليه .

وكان الطريق مثار شكوى دائمة من قبل المواطنين على مدار السنوات الماضية خصوصا بعد تكرار حوادث السير عليه لاسيما فيما يعرف بمنطقة الوادي نتج عنها عدد من الوفيات والاصابات.- (بترا– محمد قديسات)