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إربد: صرف 1200 وصفة طبية لأمراض مزمنة

منذ دقيقتين

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اربد – أعلنت عيادات الاختصاص التابعة لمستشفى الأميرة بسمة التعليمي اليوم الاثنين، عن صرف 1200 وصفة لمن يعانون من أمراض مزمنة.
وقال رئيس العيادات الدكتور فيصل المكاحلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان ما يزيد على الف وصفة طبية من العلاجات المزمنة ستصرف بواسطة كوادر الدفاع المدني العام، مؤكدا ان المخزون الدوائي من هذه العلاجات كاف لفترة طويلة، والتزود بها مستمر، ولا يوجد ثمة نقص فيها.

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