إربد: صفر نسبة الإنجاز بمشاريع “المياه” العام الماضي

احمد التميمي



اربد – لم تتجاوز نسبة الإنجاز في مشاريع المياه بمحافظة إربد حاجز الصفر، رغم رصد قرابة مليون و800 ألف دينار على موازنة 2022 للقطاع، بينما بلغت نسبة الإنجاز في القطاعات الأخرى إلى 70 %، وفق رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني.

وقال بني هاني إن مجلس المحافظة رصد ما يقارب المليون و800 ألف دينار لقطاع المياه في المحافظة لتنفيذ شبكات مياه وتغيير خطوط متهالكة في جميع ألوية المحافظة، إلا أن عدم قيام شركة مياه اليرموك بطرح العطاءات حال دون تنفيذ المشاريع.

وأشار إلى أن تغيير خطوط المياه في بعض المناطق من شأنه تحسين التزويد المائي للمواطنين الذين يعانون من انقطاع المياه بشكل دوري وضعف وصولها، مؤكدا أن المواطنين في تلك المناطق سيعانون هذا العام في ظل عدم تغيير شبكات المياه.

ولفت بني هاني أن المجلس رصد مبالغ مالية من أجل إيصال خطوط المياه للمواطنين غير المخدومين بشبكات المياه كون منازلهم خارج حدود التنظيم، إلا أن تلك المشاريع لم تنفذ لغاية الآن، الأمر الذي سيتسبب باستمرار معاناة مواطنين في صيف العام الحالي واستمرار شراء صهاريج مياه خاصة.

وأكد بني هاني أن المبالغ التي كانت مرصودة لقطاع المياه ستعود لموازنة الدولة وبالتالي يجب أن يكون هناك آلية لإعادة المبلغ إلى مجلس المحافظة وخصوصا وان السبب في عدم استثمارها يعود لخلل في شركة مياه اليرموك، مؤكدا انه تم الاتفاق مع المعنيين في وزارة المياه على طرح مشاريع في شهر نيسان (ابريل) من كل عام.

وحسب بني هاني، فإن مشاريع قطاع الأشغال والصحة والتربية والتعليم تسير بشكل بطيء ولكن هناك انجاز وصل إلى ما يقارب الـ 70 %، ولا يوجد هناك أي مشاريع متعثرة، مؤكدا أنه لا يجوز تعطيل أي مشروع خصص في مجلس المحافظة لأسباب تتعلق بالوزارات بسبب ضعف الموازنة بشكل عام.

وأكد بني هاني أن موازنة المحافظة في الأصل متدنية ويجب أن تصل في الأعوام المقلبة إلى 30 مليون دينار، حتى تتمكن من تلبية احتياجات المواطنين في جميع الألوية، لافتا إلى أن محافظة اربد تعتبر المدينة الثانية بعد العاصمة عمان.

وأوضح أن موازنة المحافظة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين من الأشغال والتعليم والصحة، لافتا إلى أن هناك بعض المدارس بحاجة ماسة إلى بناء غرف صفية وصيانة، كما ان هناك مئات الدونمات من الأراضي بحاجة إلى فتح شوارع زراعية حتى يتمكن المزارعون من الوصول إليها.

بدوره، قال الناطق الإعلامي في شركة مياه اليرموك معتز عبيدات إن الشركة خاطبت مجلس محافظة اربد بناء على كتاب من سلطة المياه حيث طلبت عمل مناقلات مالية وجاءت الموافقة من المجلس على عمل المناقلات بتاريخ 4 /7 /2022، وبالتالي فإن الشركة رفعت كتابا لسلطة المياه تضمنت موافقة المجلس وطلبت الشركة إصدار مستندات مالية لمشاريع عام 2022 وقد وصلت المستندات في نهاية شهر آب (اغسطس).

وتابع عبيدات، أن الشركة قامت بعدها بإعداد الوثائق للعطاءات وتم إرسالها إلى الأشغال العامة في شهر ايلول (سبتمبر) إلى أن تم طرح العطاءات من جانب الأشغال العامة والبدء بإحالتها اعتبارا من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، وهذا ما تسبب في عدم تنفيذ المشاريع في عام 2022.

وأكد أن هناك مخاطبة بين الشركة والسلطة لتوقيع الاتفاقيات وهي الآن قيد الإجراء ومن المتوقع إصدار أوامر المباشرة للمقاولين من أجل البدء بتنفيذ المشاريع الشهر الحالي.