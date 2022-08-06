إربد: ضبط اعتداءات على المياه في مرو

نفذت كوادر وزارة المياه والري / مديرية الرقابة الداخلية وشركة مياه اليرموك بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في اربد ترافقها قوات أمنية من تشيكلات مديرية الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة / قسم الشمال حيث تم فصل اعتداءات على خطوط مياه رئيسية تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتعبئة بئر تجميعي وتعبئة صهاريج مياه مخالفة.

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات التي توفرت لمديرية الرقابة الداخلية في الوزارة/ سلطة المياه تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة في منطقة مرو/ محافظة اربد حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياه اليرموك بمرافقة امنية بضبط عتداءات على خطوط رئيسية تتمثل بسحب خطوط بأقطار مختلفة لتزويد بئر مياه كبير وتعبئة صهاريج حيث تم فصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

وثمنت وزارة المياه والري جهود وكوادر الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.