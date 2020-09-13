إربد.. ضبط حالة تلاعب فريدة من نوعها لاستجرار التيار الكهربائي(صور)

اربد – ضبطت الأجهزة الفنية لشركة كهرباء محافظة اربد حالة تلاعب فريدة من نوعها لاستجرار التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة عبر التحكم بالعداد عن بعد من نواحي تشغيله وإيقافه .

وذكر المكتب الاعلامي للشركة ان الفرق الفنية واثناء قيامها بالمتابعه والتفتيش الدوري على العدادات كشفت عن قيام مشترك بتركيب اجهزة الكترونية دقيقة داخل العداد تتيح للمشترك التحكم بتشغيله في اوقات محددة وتعطيله في اخرى للحفاظ على منسوب استهلاك منخفض مقارنة بالاستهلاك الحقيقي .

وقال ان القضية حولت للاجراءات القانونية بموجب قانون الكهرباء الذي ينص على فرض غرامات قد تصل الى عشرة الاف دينار بحدها الاقصى وعقوبات بالسجن قد تصل الى ستة اشهر .

يشار ان ظاهرة التلاعب والاعتداء على الشبكة الكهربائية قد تزايدت في الآونة الأخيرة وانتشرت بطرق واساليب مختلفة، هدفها الاول الحصول على الطاقة الكهربائية بأقل كلفة عن طريق التلاعب بالعداد او استجرار التيار من الشبكات الرئيسية بطرق غير مشروعة ما يتسبب بمضاعفة الأحمال على الشبكات وقطع التيار الكهربائي عن المشتركين لفترات طويلة علاوة على الخسائر المالية الكبيره التي تسببها للشركة .

وسجل عام ٢٠١٩ قرابة ٢٠ الف حالة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي وفق احصائيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مستوى المملكة، وتبذل شركات الكهرباء جهودا فنية ومالية وبشرية كبيره للحد منها ما امكن .