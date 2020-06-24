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إربد: ضبط شخص عرض مجوهرات مزيفة للبيع بمليون دينار

منذ ساعتين

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي اقليم الشمال حول ادعاء احد الاشخاص بامتلاكه مجموعة من المجوهرات الثمينة ( الماس ) وعرضها للبيع على مواطنين مقابل مليون دينار.
واضاف الناطق الاعلامي أنه جرت متابعة تلك المعلومات وتحديد الشخص ومكان تواجده والقي القبض عليه وضبط بحوزته مجموعة من المجوهرات ( الماس ) والتي تبين عند عرضها وفحصها من قبل مختصين أنها مزيفة وأن هدفه هو الاحتيال على اشخاص بواسطتها وسيتم إحالته للقضاء.

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