إربد: ضبط عشرات المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل الاجرة

إربد – اسفرت حملة مرورية نفذها قسم سير اربد ومفرزة المباحث المرورية في القسم عن ضبط العشرات من المركبات التي تعمل مقابل الاجرة وهي غير مرخصه لذلك.

وقال رئيس قسم سير اربد الرائد طارق فريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الحملة التي نفذت خلال اليومين الماضيين في محيط مجمع عمان الجديد افضت الى القبض على اكثر من 41 مركبة خصوصي تقوم بتحميل الركاب مقابل الاجرة.

واشار الرائد فريحات الى ان عددا كبيرا من المضبوطين هم من المكررين والذين تم ضبطهم سابقا واتخاذ اجراءات بحقهم الا ان تكرارهم استدعى تغليظ المخالفات وحجز المركبات لمدة اطول اضافة إلى تحويلهم للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.

وقادت الحملة الى القاء القبض على عدد اخر من المطلوبين لجهات امنية وقضائية بقضايا اخرى تم توديعهم الى المراكز الامنية المختصة تمهيدا لتحويلهم للجهات القضائية المطلوبين لديها.

من جهتهم ثمن مشغلون على خطوط النقل العام العاملة في المجمع الحملة المرورية التي تنفذ على المركبات الخصوصية التي تعمل على نقل الركاب مقابل الاجرة والتي اضرت بمصالحهم والقدرة التشغيلية لمركباتهم .

واشاروا الى ان ظاهرة منافسة المركبات الخصوصي لمركبات النقل العام الحقت ضررا كبيرا بالقطاع وطالبوا باستمرار الحملة وتكثيفها.

واكد العاملون بقسم سير اربد والمباحث المرورية ان الحملة متواصلة ومستمرة.

– (بترا)