إربد.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية فاسدة بالكورة

إربد- ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة اليوم السبت 10 اطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية .

وقال مدير فرع إقليم الشمال الدكتور خالد الروسان أن هذه المواد تعود لإحدى الشركات التي تعمل في مجال المواد الغذائية، مشيرا الى ان المواد التي تم ضبطها هي من السلع الاساسية والتموينية كالارز والعدس والسمنة والبهارات والمكسرات.

وبين الروسان بأن المواد تم ضبطها داخل مستودع مزرعة خاصة بتربية الدواجن في لواء الكورة بمحافظة اربد وتم التحفظ على المواد المضبوطة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الخصوص. –(بترا)