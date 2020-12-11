إربد.. ضبط 5 مصابين بكورونا لم يلتزموا بالعزل المنزلي

إربد – الغد- ضبطت الأجهزة المعنية بتطبيق أوامر الدفاع 5، أشخاص مخالفين لشروط العزل المنزلي في محافظة إربد بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

يذكر أن 3 من المخالفين يقيمون في قصبة إربد وواحد في لواء الرمثا والأخير في لواء الطيبة.

يشار إلى أن قانون الدفاع قد جرم هذه الفئة من المخالفين بفرض غرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة للمرة الاولى، وفي حال تكرارها يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 3 الاف دينار أو بكلتا العقوبتين.

فيما يؤكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أن جميع الأجهزة المعنية ما تزال مستمرة في تنفيذ جولاتها التفتيشية الممنهجة على المعزولين والمحجورين منزلياً للتأكد من التزامهم بذلك وكذلك تقديم العون والمساعدة لهم في حال تطلب ذلك.

راجيا من جميع المصابين المعزولين منزلياً والمحجورين التقيد التام باجراءات السلامة العامة.