إربد.. ضبط 60 شخصا لتجولهم بعد الساعة 1 ليلا

احمد التميمي

اربد – ألقت الأجهزة الأمنية في اربد القبض على 60 شخصا خالفوا أمر الدفاع بحظر التجوال بعد الساعة الواحدة ليلا، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه تم ضبط الأشخاص في مناطق مختلفة في مدينة اربد، إضاقة إلى ضبط عدد من المركبات من خلال الدوريات التي تجول شوارع اربد ليلا.

وأشار إلى أنه تم تحويل الأسخاص المخالفين لأمر الدفاع إلى المدعي لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، داعيا المواطنين إلى الالتزام بعدم الخروج من المنازل بعد الساعة الواحدة.

وتابع، في حال اضطر المواطن للخروج بأمر طارئ للذهاب إلى المستشفى الاتصال مع غرفة العمليات ليتم نقله بواسطة الدفاع المدني.