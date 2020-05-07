إربدالسلايدر الرئيسيمحافظات

إربد.. عزل منزل في بلدة حوارة وبناية سكنية بالحي الجنوبي لظهور إصابات بكورونا

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أحمد التميمي

اربد- قال محافظ اربد رضوان العتوم إنه تم عزل منزل في بلدة حوارة وبناية سكنية في منطقة الحي الجنوبي بعد إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا مخالطين لسائق المفرق.

وأكد العتوم أنه تم نقل الإصابات 7 إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي وحالتهم العامة مستقرة.
ولفت إلى أنه تم فرض حجر منزلي على تلك البنايات لمنع دخول وخروج المواطنين اليها لحين استكمال أخذ العينات من قبل ساكني تلك البنايات.

وأشار الى ان فرق الاستقصاء الوبائي تقوم باخذ عينات من المخالطين للمصابين وتم تعزير المناطق بقوات من الجيش العربي والاجهزة الامنية.

مقالات ذات صلة

المفرق

المفرق: ارتفاع إصابات كورونا إلى 29.. ومواصلة جمع عينات “الخناصري”

منذ 32 دقيقة
من عمليات فحص سائقي الشاحنات على مدخل مدينة العقبة المزفر

العقبة: تعليمات جديدة تشدد شروط دخول سائقي الشحن إلى المدينة

منذ ساعتين
طواقم من سلاح الهندسة تقوم بتعقيم مراكز الحجر الصحي في البحر الميت

الإصابة 22: طالب قادم من روسيا.. وضبط سائقي شاحنة خالفا “الحجر المنزلي”

منذ 3 ساعات

عدد “الغد pdf” ليوم الجمعة 5/8-(رابط)

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock