إربد.. عزل منزل في بلدة حوارة وبناية سكنية بالحي الجنوبي لظهور إصابات بكورونا

أحمد التميمي

اربد- قال محافظ اربد رضوان العتوم إنه تم عزل منزل في بلدة حوارة وبناية سكنية في منطقة الحي الجنوبي بعد إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا مخالطين لسائق المفرق.

وأكد العتوم أنه تم نقل الإصابات 7 إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي وحالتهم العامة مستقرة.

ولفت إلى أنه تم فرض حجر منزلي على تلك البنايات لمنع دخول وخروج المواطنين اليها لحين استكمال أخذ العينات من قبل ساكني تلك البنايات.

وأشار الى ان فرق الاستقصاء الوبائي تقوم باخذ عينات من المخالطين للمصابين وتم تعزير المناطق بقوات من الجيش العربي والاجهزة الامنية.