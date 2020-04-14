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إربد.. عزل منطقة في الحي الشمالي بعد تسجيل إصابة بـ”كورونا”(صور)

منذ 53 دقيقة
عزل بنايتين سكنيتين بمنطقة الحي الشمالي في إربد

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احمد التميمي
اربد – عزلت لجنة الأوبئة في محافظة اربد، احد المناطق في الحي الشمالي، بعد تسجيل حالة اصابة لساىق شاحنة قادم من احد الدول الخليجية من 3 ايام ثبت اصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقامت قوات المسلحة الاردنية الجيش العربي بعزل بنايتين سكنيتين ومنعت الدخول والخروج اليهما حتى يتسنى لفرق الاستقصاء الوبائي اخذ عينات من المخالطين للمصاب.
وحسب مصادر طبية فان المصاب قادم من احد الدول الخليجية من خلال الشاحنة التي يعمل عليها وتم توقيعه على تعهد بالحجر المنزلي، الا انه لم يلتزم بذلك وخالط العديد من الاشخاص.

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